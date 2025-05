Informatica étend son partenariat avec Databricks pour aider les clients à migrer vers une plateforme Cloud de gestion des données moderne et alimentée par l'IA

Informatica (NYSE : INFA), leader de la gestion des données d'entreprise dans le Cloud alimentée par l'IA, annonce aujourd'hui un partenariat élargi avec Databricks, l'entreprise spécialisée dans les données et l'IA, qui permet aux clients de moderniser leurs data lakes on-premises, basés sur Hadoop, avec une puissante combinaison entre la plateforme Intelligent Data Management Cloud d'Informatica et la Databricks Data Intelligence Platform, offrant ainsi une base solide pour les charges de travail d'analytique et d'IA. L'annonce est faite aujourd'hui à l'occasion d'Informatica World qui se tient actuellement à Las Vegas.



Informatica a également annoncé son CLAIRE® Modernization Agent, un agent IA inédit qui automatise la migration des workloads de data engineering on-premises vers la plateforme Cloud Data Management d'Informatica. Il s'agit d'une étape clé qui permet aux utilisateurs des solutions Informatica Big Data engineering et data engineering and Integration de passer en toute transparence de data lakes complexes et coûteux basés sur Hadoop à la plateforme de gestion des données dans le Cloud d’Informatica et à la plateforme Databricks Data Intelligence.



Adam Conway, Vice-Président Senior des produits chez Databricks, a déclaré : « Les entreprises cherchent aujourd'hui à développer la data intelligence - l'IA qui raisonne à partir de leurs données. Mais avec de telles quantités de données, les gérer et les migrer efficacement est un défi de plus en plus important. Notre partenariat avec Informatica apporte la puissance des agents d’intelligence artificielle générative pour rationaliser les migrations, stimuler la productivité des données et accélérer les résultats de l'entreprise. »



Principaux avantages de CLAIRE Modernization Agent d’Informatica :



Automatisation en self-service alimentée par l'IA pour évaluer et convertir les workloads de data integration engineering vers la plateforme Intelligent Data Management Cloud, éliminant ainsi les migrations manuelles risquées.

La solution Intelligent Data Management Cloud d'Informatica offre une intégration approfondie et native de l'écosystème Cloud, notamment la prise en charge de nouveaux modèles d'intégration, de nouveaux formats de fichiers/tables ouvertes, de types de données et de transformations.

Le repointage des workloads des centres de calcul et des Data Lakes basés sur Hadoop vers des plateformes de données et de calcul modernes basées sur le Cloud.

La réutilisation maximale des workloads et de la logique d'entreprise existants permet d'accélérer le retour sur investissement.

Les mises à jour de sécurité et de correctifs gérées dans le cloud réduisent les coûts d'exploitation.



« Nous sommes très heureux de nous associer à Databricks pour le lancement de notre CLAIRE Modernization Agent et de notre programme, dans la mesure où nous continuons à développer nos outils automatisés pour aider nos clients à se moderniser vers le Cloud », a déclaré Krish Vitaldevara, EVP, Chief Product Officer d'Informatica. « Les workloads de data lake ciblés sont parmi les plus grands et les plus complexes des data lakes basés sur Hadoop. Il s'agit là d'un nouvel exemple de la façon dont la plateforme Intelligent Data Management Cloud d'Informatica aide les clients à migrer vers le Cloud, et nous sommes heureux de nous allier à Databricks dans le cadre de cette initiative. »



Disponibilité



La disponibilité de CLAIRE Modernization Agent et du programme de modernisation est actuellement prévue pour l'automne 2025.