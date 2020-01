Fujitsu et Qumulo collaborent pour fournir aux entreprises des solutions de stockage des données de fichiers non structurés

Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à des quantités toujours plus importantes d'informations qui doivent être stockées et accessibles à différents endroits et applications. Pour le Gartner, cette tendance devrait s’amplifier : les volumes de données non structurées vont tripler entre 2019 et 2024 (2).



Pour répondre aux challenges liés à l'explosion de données non structurées (consolidation, visibilité, traitement et conservation), Fujitsu s'associe à Qumulo, leader du stockage de fichiers hybrides dans le Cloud (1). L’intégration du logiciel de stockage de fichiers Cloud hybride de Qumulo au portefeuille de Fujitsu offre une combinaison parfaite entre la sécurité et la fiabilité du stockage on-premises évolutif NAS, et la flexibilité du stockage dans le Cloud.



Fujitsu adopte une approche proactive face au défi grandissant de stockage des données de fichiers non structurés, en ajoutant la capacité de Qumulo à transformer les réseaux d'entreprise en système fonctionnant de manière native dans le Cloud. Cette démarche fait partie de l’ADN de Fujitsu qui consiste à soutenir ses clients dans leur transformation numérique, en leur fournissant notamment un guichet unique pour tous leurs besoins en matière de stockage et de protection des données.