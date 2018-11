Fujitsu lance ses opérations à travers la "Fujitsu Intelligence Technology", une nouvelle société qui mène ses activités d'IA dans le monde entier

Fujitsu a officiellement annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle société qui délivrera une stratégie pour son activité d'intelligence artificielle. Basé à Vancouver, Canada, "Fujitsu Intelligence Technology" a démarré ses activités le 1er novembre.



Fujitsu Intelligence Technology s'efforce de développer les activités mondiales de Fujitsu en matière d'intelligence artificielle en rassemblant les technologies et solutions innovantes développées par la société au Japon et dans différentes régions du monde, afin de les fournir à chaque région sous forme de produits et services mondiaux.



Fujitsu a établi sa nouvelle société à Vancouver, au Canada qui, avec les régions avoisinantes, abrite de nombreux établissements de recherche, comme l'Université de Toronto, qui est à la pointe de la recherche mondiale en IA et en informatique quantique. De plus, ces régions sont le berceau d’idées novatrices de l'industrie informatique, comme en témoigne un écosystème d'affaires diversifié qui a vu proliférer de nombreuses startups, dont le concepteur de logiciels d'informatique quantique 1QB Information Technologies Inc.



Fujitsu Intelligence Technology bénéficiera de l'appui et de la coopération des gouvernements de la Colombie-Britannique et canadien, qui vise à transformer le pays en un leader mondial dans le domaine de l'IA. Avec son nouveau AIHQ de Vancouver, Fujitsu vise à devenir un acteur central dans les écosystèmes nord-américains et mondiaux de l'IA. Parallèlement, elle prévoit de tisser des liens solides dans sa communauté, en embauchant des talents locaux en intelligence artificielle qui maitrisent les technologies de pointe les plus récentes.



En choisissant cet emplacement stratégique à l'extérieur du Japon, Fujitsu répondra avec agilité aux normes et aux exigences internationales, en acquérant une compréhension approfondie des besoins des clients mondiaux et en favorisant le développement de nouvelles solutions. En tant que nouveau siège social qui fera la promotion des activités d'intelligence artificielle de Fujitsu, Fujitsu Intelligence Technology jouera un rôle crucial dans l'accélération des solutions et services innovants pour l'ensemble du Groupe Fujitsu.



Présentation de Fujitsu Intelligence Technology

Lieu 355 Burrard Street, Vancouver, BC

Capitalisation: 6 millions de dollars canadiens (propriété exclusive de Fujitsu Limited)

CEO: Naoko Yoshizawa, Fujitsu Limited, EVP Vice Head of Digital Services Business (responsable de l'activité Services AI)

Début des opérations: 1er Novembre, 2018

Business: Unification mondiale de l'activité d'intelligence artificielle de Fujitsu. Conception, développement et livraison de solutions, de plateformes et de services professionnels concurrentiels à l'échelle mondiale.



Ian Burney, ambassadeur du Canada au Japon commente : « Le Canada est très fier que Fujitsu ait choisi Vancouver pour son siège social mondial d'IA. Le Canada offre un écosystème technologique numérique de classe mondiale, une main-d'œuvre talentueuse et diversifiée et une qualité de vie élevée, ce qui aidera Fujitsu à faire profiter les marchés mondiaux des avantages de la technologie d'IA. Le gouvernement du Canada accueille très favorablement la nouvelle initiative de Fujitsu au Canada. »



John Horgan, premier ministre de la province de la Colombie-Britannique, gouvernement de la Colombie-Britannique commente :



« Alors que Fujitsu s'apprête à lancer le nouveau bureau Fujitsu Intelligence Technology à Vancouver, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique.



Fujitsu est un acteur mondial important dans le domaine des technologies de l'information et des communications, et un atout précieux pour le secteur technologique diversifié et en pleine croissance de la Colombie-Britannique. À Vancouver et partout en Colombie-Britannique, Fujitsu aura l'occasion de collaborer avec nos universités et installations de recherche de pointe pour découvrir de nouvelles façons dont l'intelligence artificielle peut aider à relever les défis locaux et mondiaux.



D'ici peu, je m'attends à ce que nous entendions parler des progrès passionnants et des nouvelles technologies qui émergeront des installations de Fujitsu à Vancouver. »