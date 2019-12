Fujitsu optimise le stockage pour l’informatique hybride avec des appliances intelligentes de protection des données

Fujitsu annonce aujourd’hui la prochaine génération de ses appareils de protection des données hautement fiables, Fujitsu Storage ETERNUS CS800 et ETERNUS CS8000, pour la sauvegarde, l’archivage et le stockage de second niveau. ETERNUS CS, qui offre une efficacité de stockage exceptionnelle, des fonctionnalités de protection des données avancées et une intégration logicielle étroite permet aux entreprises de créer une couche de stockage de protection des données unifiée et transparente dans tous les environnements informatiques hybrides.



Des facteurs de coût et de commodité convaincants liés à l'informatique en nuage ont entraîné un changement important dans la manière dont les entreprises gèrent les applications et gèrent les données, qui s'étend désormais du centre de données principal au nuage ainsi que sur des sites périphériques. Les paysages informatiques hybrides sont une réalité dans de nombreuses organisations, ce qui impose un changement fondamental dans la façon dont elles gèrent le sujet critique du stockage de données. Aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement de capacité, mais aussi la possibilité de créer des données stockées et d'y accéder est devenu un service essentiel.







Afin de reprendre le contrôle des données provenant de sources distribuées, Fujitsu a mis à jour ses principales appareils de protection des données afin de répondre à ces nouveaux besoins en stockage. Les derniers modèles des appareils ETERNUS CS800 et ETERNUS CS8000 fournissent une plate-forme de consolidation puissante pour la gestion des données - sauvegarde, restauration, archivage, conformité et continuité des opérations. En conséquence, les appareils de nouvelle génération ETERNUS CS améliorent la disponibilité, la protection, le partage et l'interopérabilité des données pour les appreils dans des environnements hybrides.