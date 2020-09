Fujitsu présente une nouvelle solution de stockage des données en partenariat avec Qumulo

Fujitsu présente aujourd’hui une nouvelle solution de stockage grâce à son partenaire technologique avec Qumulo, entreprise spécialisée dans le stockage de données. Cette nouvelle solution exploite une technologie de stockage définie par logiciel permettant aux entreprises de maîtriser les pétaoctets de données réparties dans plusieurs centres de données et dans le Cloud.



La plateforme de données de fichiers Qumulo est la solution la plus avancée pour la gestion et l’accès aux données de fichiers. Elle permet une transformation data-driven ; les entreprises peuvent gérer et exploiter efficacement d’importantes quantités de données de fichiers, même lorsqu’elles sont réparties dans des environnements hybrides complexes.



Cette nouvelle solution facilite la création de nouveaux services et applications dans les solutions de stockage d’entreprise à grande échelle. Le système de fichiers de Qumulo offre une visibilité, une échelle et un contrôle en temps réel des données sur site et dans le Cloud, et ce, même à un niveau granulaire, ce qui facilite la configuration du système et la gestion des performances.



Pensée pour les environnements hybrides, les Clouds privés et publics, Qumulo permet aux utilisateurs de partager des informations tout en prenant en charge plusieurs protocoles de stockage qui permettent la consolidation des données.



Fujitsu collabore avec ses clients pour définir les architectures cibles, analyser les paysages hybrides en termes de plateformes, de stockage, de charges de travail et de gestion des données. Une fois qu’une organisation a établi une base de transformation, l’étape suivante consiste à créer une architecture de données cible pour faciliter un accès et un contrôle complets des données en périphérie, au cœur et dans le Cloud.



Prix et disponibilité



Qumulo est disponible dès à présent chez Fujitsu. Une installation basique peut être effectuée dès 200TB de données (à partir de 50 To utile sur solutions Full Flash). Les prix seront fonction des configurations.