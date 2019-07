GEFCO France assure la traçabilité de sa flotte de remorques grâce à la solution IoT et Big Data d’Everysens

Une solution de visibilité complète pour un service optimal



Alors que l’activité Groupage de GEFCO France exploite plus de 450 remorques circulant à travers l’ensemble de son réseau, le logisticien implémente une solution de télématique basée sur l’installation de boîtiers connectés sur chacune de ses remorques. Ces boîtiers, autonomes en énergie, transmettent des données vers un portail web de traitement permettant ainsi à GEFCO France de disposer, en temps réel, d’une vision précise du statut de son parc de remorques et ce afin d’en optimiser la gestion.



L’information transmise concernant le parc de remorques permet d’en adapter la taille selon les besoins identifiés et d’assurer une efficacité opérationnelle toujours plus poussée pour chaque client et partenaire. De plus, couplées à la visibilité en temps réel, les analyses réalisées sur les données des remorques (taux d’utilisation, d’indisponibilité ou de rétention) permettent à GEFCO France de maximiser les rotations de sa flotte. Référence dans le secteur ferroviaire, la société Everysens, par ce partenariat avec GEFCO France, étend sa solution de visibilité au monde routier.



Une phase pilote pour éprouver l’efficacité du service



Une phase de test pilote a été mise en œuvre en 2018 sur la plateforme de GEFCO à Gennevilliers avec l’installation de boîtiers sur 60 premières remorques de plusieurs types tels que des fourgons simples, des fourgons double plancher, des tauliners, etc. Les objectifs de cette phase test ont été de valider les performances des capteurs, le taux d’émission associé et de s’assurer de la pertinence des données remontées par cette solution informatique.



Le projet, à l’issue de cette phase test qui s’est avérée concluante, est aujourd’hui déployé progressivement sur l’ensemble du réseau d’agences et de plateformes Groupage de GEFCO France.



Ainsi, la qualité et la fiabilité des services de groupage de GEFCO en France reposent à la fois sur l’expertise confirmée de ses équipes, mais aussi sur l’utilisation d’outils d’information et de suivi de haute performance.



« Les résultats du pilote ont été extrêmement encourageants, puisque nous avons recueilli des données fiables et des analyses pertinentes sur notre performance opérationnelle. L’implémentation de cette solution va nous apporter une réactivité accrue aux aléas et une nette amélioration du pilotage de la disponibilité de notre parc » se félicite Emmanuel Kesler, Directeur des activités Overland, Warehousing & Reusable Packaging de GEFCO France.



« Après avoir gagné la confiance d’acteurs du ferroviaire, nous sommes ravis qu’une entreprise aussi innovante que GEFCO ait choisi notre solution. Notre objectif est d’apporter à nos clients la traçabilité et la fiabilité qu’exige leur métier » souligne Youness Lemrabet, CEO d’Everysens.



Une solution de haute performance technologique au service de l’innovation



Avec le déploiement de la solution Omnitrack d’Everysens, GEFCO France met en place à grande échelle un système de traçabilité et de suivi des remorques de son activité Groupage fondé sur l’IoT (Internet des objets) et le Big Data.



Ces boîtiers transmettent, via un réseau de télécommunication IoT, de nombreuses données sur le statut et la localisation des remorques :



· Géolocalisation des différentes remorques en activité,· Historique des mouvements associés à chacune des remorques,· Identification de l’état des remorques (en situation normale, en rétention dans une zone, en maintenance).

L‘adoption de cette solution marque pour GEFCO France une étape supplémentaire en termes de qualité de service. Cette initiative fait pleinement écho à l’identité « Partners, Unlimited » fondée sur le besoin d’explorer et d’innover pour apporter un service optimum à chacun des clients et partenaires de GEFCO.