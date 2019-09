Gecina mise sur Rubrik pour gérer ses sauvegardes et son archivage de données

Rubrik, le spécialiste du cloud data management annonce que Gecina, la foncière qui gère aujourd’hui 19 milliards d’euros d’actifs à choisi ses solutions pour protéger son infrastructure Nutanix et assurer l’archivage des données sur Cloudian. L’entreprise a pu grandement simplifier la gestion de ses sauvegardes grâce aux solutions orientées SLA de Rubrik et gagner en agilité.



En 2018, voyant que son infrastructure arrivait en fin de vie, Gecina décide de basculer sur une infrastructure hyperconvergée avec Nutanix. Voulant aussi revoir son architecture de back-up et d’archivage, précédemment portée par BackUp Exec et un système de bandes, Gecina manifeste ce besoin auprès de son partenaire S-Cube qui l’accompagne sur le projet. Après avoir étudié les solutions qui s’intégreraient le mieux à Nutanix, Gecina choisit l’offre de cloud data management de Rubrik pour gérer ses sauvegardes, associé à Cloudian pour l’archivage. C’est notamment la capacité de Rubrik à gérer directement le mode de stockage S3, propre à Cloudian et la prise en charge des environnements Nutanix AHV, IBM AX et Power qui a convaincu Gecina.



Déployée en parallèle de l’infrastructure Nutanix, la solution Rubrik est rapidement devenue opérationnelle. Gecina a mis en place un géocluster pour assurer l’ensemble de de ses back-up et de son archivage et. Le fonctionnement orienté SLA de Rubrik a grandement simplifié la gestion des sauvegardes pour Gecina. Les équipes IT n’ont en effet qu’à définir les stratégies générales de back-up et d’archivage et à laisser faire la solution quand elles devaient le faire manuellement auparavant. Les équipes IT de Gecina sont maintenant capables de sauvegarder des VM en quelques secondes et ce dès leur création au niveau de l’hyperviseur.



Les solutions Rubrik assurent la sauvegarde de l’ensemble des systèmes de production de Gecina ainsi que celle des données qui sont progressivement envoyées vers le cloud privé S3 de Cloudian pour archivage en fonction des différentes politiques appliquées à chaque type de données. Gecina possède maintenant une infrastructure entièrement scalable, tant au niveau de la production que du back-up et de l’archivage. À noter également que les équipes IT de la société s’appuient également sur les fonctionnalités de recherche de Rubrik pour rechercher, identifier et rafraîchir ses bases de données, la solution se montrant plus rapide que les solutions Visual Studio pour les mêmes tâches.



« Rubrik s’imbrique très bien avec Nutanix et Cloudian ce qui nous permet de simplifier grandement la gestion de l’infrastructure. De plus c’est très efficace. Dès que nous créons une machine virtuelle dans Nutanix, elle est automatiquement sauvegardée par Rubrik », explique Joël Robin, directeur des infrastructures et de la production de Gecina. « Nous étudions actuellement Polaris Radar pour voir ce que nous pouvons faire avec au niveau des ransomwares. »