Hervé Mignot est nommé Chief AI Officer d’European Digital Group

Associé et expert référent sur les sujets de Data Science et d’Intelligence Artificielle au sein du cabinet de conseil en transformation digitale Equancy, Hervé Mignot occupera également la fonction de Chief AI Officer d’EDG. Une nomination qui s’inscrit dans le cadre de l’intégration d’Equancy au sein du groupe EDG en mai 2023.



Hervé accompagnera les clients d’EDG sur leurs enjeux de transformation Data et IA, ainsi que les filiales du groupe dans la valorisation des opportunités offertes par la croissance rapide de l’Intelligence Artificielle.



Il a d’ores et déjà engagé plusieurs projets d’IA générative auprès de clients du groupe EDG dans les domaines des ressources humaines, de l’intelligence documentaire, des assistants analytiques ou encore des chatbots augmentés pour les services clients. Il conduit également les programmes de R&D du groupe.



L’Intelligence Artificielle, le fil rouge de son parcours académique et professionnel



Suite à une thèse de doctorat en machine learning à l’Université Paris-Sud, Hervé Mignot a travaillé sur les usages de la donnée dans de nombreux secteurs d’activité, en exploitant une large palette d’algorithmes de Data Science, pour améliorer la performance de processus métier et techniques. En 1997, Hervé rejoint la startup Integral Solution Limited, rachetée en 1998 par SPSS pour son produit phare de data mining Clementine (devenu IBM SPSS Modeler). En 2008, à l’occasion du rachat de SPSS par IBM, Hervé rejoint Equancy pour renforcer la croissance rapide de son activité Data. Hervé est par ailleurs Professeur Associé à l’université Aix-Marseille et enseigne la data science dans plusieurs écoles d’ingénieur.



« C’est une grande fierté de porter l’expertise du groupe en matière d’Intelligence Artificielle. Notre époque est inédite en ce qu’elle comporte des avancées majeures en matière d’IA que j’attendais depuis des années. Nous allons assister à une phase de croissance importante autour des applications de l’IA dans les aspects, j’espère, les plus bénéfiques. Je suis impatient ! », se réjouit Hervé Mignot, Chief AI Officer d’EDG.



« Avec l'impact de l’IA et l’engouement grandissant des annonceurs à son sujet, l’expertise d’Hervé est structurante pour EDG ! Pour nos filiales et nos clients, c’est une chance de pouvoir compter sur un expert de référence en la matière.”, déclare Vincent Klingbeil, CEO et fondateur d’European Digital Group.