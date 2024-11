Hitachi Vantara dévoile Hitachi iQ, des solutions d’infrastructure de données fiables pour les systèmes d’IA modernes, basées sur la plateforme NVIDIA HGX

Hitachi Vantara, filiale de Hitachi Ltd. spécialisée dans le stockage, l'infrastructure de données et la gestion du cloud hybride, lance Hitachi iQ avec la plateforme NVIDIA HGX™, une solution complète offrant une infrastructure rapide, évolutive et robuste, conçue pour les systèmes d'IA modernes. Hitachi iQ propose des solutions de stockage optimisées en termes de coûts, adaptées aux exigences de différents secteurs et cas d'usage, notamment pour les grands modèles de langage, l'inférence, l'entraînement de modèles, l'analyse avancée, les jumeaux numériques et le traitement d'images.



Bien que 97 % des organisations considèrent l'IA générative comme l'une de leurs cinq principales priorités, l’étude menée par ESG Researchrévèle que seulement un peu plus d’un tiers (37 %) estiment que leur infrastructure et leur écosystème de données sont suffisamment préparés pour déployer des solutions d'IA générative. En outre, 77 % reconnaissent que des problèmes de qualité des données doivent être résolus avant de pouvoir adopter pleinement ces processus d'IA générative.



La dernière offre de Hitachi iQ est spécifiquement pensée pour relever ces défis. Optimisée pour maximiser les performances et la fiabilité de l'IA, Hitachi iQ alimente les GPU (Graphics Processing Unit) en flux continu afin de réduire le délai d'accès aux informations exploitables. Parmi les principales caractéristiques :



Hitachi iQ avec NVIDIA HGX associe des solutions de stockage, de réseau et de serveurs à des options de GPU NVIDIA H100 et H200 Tensor Core, et à la plateforme logicielle complète et cloud-native NVIDIA AI Enterprise, optimisée pour le développement et le déploiement d’applications d’IA générative.

Le traitement amélioré des systèmes de fichiers distribués optimise l’identification des modèles, tandis que l’accès à des ensembles de données diversifiés permet aux modèles d’IA de s’entraîner sur une plus grande variété de cas d’usage.

Avec NVIDIA HGX, Hitachi iQ optimise l'efficacité économique et la durabilité des systèmes d'IA grâce à une architecture zero-copy, supprimant les copies redondantes de données et réduisant les temps de transfert entre les silos de stockage utilisés aux différentes étapes des processus d'IA.

La plateforme Hitachi Content Software for File, équipée de la technologie PCIe de 5ᵉ génération, intègre les processeurs AMD EPYC de dernière génération ainsi qu’une connectivité réseau hautes performances via NVIDIA ConnectX®-7 offrant jusqu’à 400 Gb/s de bande passante avec les cartes réseau InfiniBand ou Ethernet. La technologie des disques NVMe E3.S PCIe de 5ᵉ génération renforce les capacités de performance, un atout clé pour Hitachi iQ et d'autres solutions critiques axées sur les données. Ces innovations apportent des améliorations de performances significatives aux workloads intensifs en calcul (HPC) et en intelligence artificielle (IA).

Le stockage objet haute densité, intégré à Hitachi Content Software for File, permet de faire évoluer de manière indépendante les capacités de calcul et de stockage, offrant ainsi une flexibilité adaptée à la diversité et aux variations des volumes de données, des types de données et des charges de travail.



« Nos clients recherchent des solutions avancées pour répondre aux exigences évolutives de l’IA, et l’offre Hitachi iQ avec NVIDIA HGX atteste de notre positionnement à la pointe de l’innovation en matière d’IA », déclare Jason Hardy, chief technology officer for artificial intelligence au sein de Hitachi Vantara « Nous sommes l’un des rares fournisseurs à proposer une solution complète et intégrée d’infrastructure IA de bout en bout. Nous allions une technologie d’envergure mondiale à une expertise approfondie des secteurs pour offrir une expérience clé en main efficace. »



« L'alliance entre NVIDIA et Hitachi Vantara répond à la demande croissante d'IA en entreprise, offrant des solutions performantes pour accélérer l'entraînement, le réglage et l'inférence des modèles d'IA », précise Shar Narasimhan, director of data center GPUs and AI at NVIDIA.



« A l’heure actuelle, la pression pour tirer parti de l’IA est grande. Dans le domaine de l’éducation elle doit être directement liée au retour sur investissement », explique Allen Lee, managing director of Genesis Networks Pte Ltd.



« Hitachi iQ est une solution optimisée pour générer des résultats selon les besoins de chaque industrie. Cette solution est portée par un partenaire disposant d’une solide expertise ».



Évolution du portefeuille Hitachi iQ



Hitachi bénéficie d'une solide expertise dans les domaines IT/OT, couvrant des industries telles que le ferroviaire, l’énergie et la fabrication, et s’impose comme un leader dans l’intégration des infrastructures IT et des applications métier. Proposé sous différents modèles de consommation, Hitachi iQ offre aux clients les moyens d’accéder à l’infrastructure de données dont ils ont besoin, tout en améliorant les performances sur site et en permettant un meilleur retour sur investissement (ROI).



Le portefeuille d’infrastructures, de solutions et de services compatibles avec l’IA Hitachi iQ a été lancé en juillet 2024. Il inclut notamment un nouveau service de découverte de l’IA, conçu pour aider les clients à identifier les cas d’usage d’IA les plus pertinents, évaluer le niveau de préparation des données, déterminer le retour sur investissement (ROI) et établir une feuille de route stratégique pour une mise en œuvre réussie de l’IA.



Hitachi iQ avec la plateforme NVIDIA HGX et Hitachi Content Software for File sont disponibles dans le monde entier.