Hitachi Vantara étend sa plateforme de stockage hybride avec le stockage d’objet, la mémoire flash All-QLC et l’intégration avancée au cloud

Hitachi Vantara, annonce le lancement de nouvelles solutions via sa plateforme Virtual Storage Platform One. Conçue pour redéfinir le stockage et la gestion des données dans des environnements d'IA et d'analytique, cette nouvelle suite inclut une matrice de stockage flash quad-level cell (QLC) entièrement nouvelle avec réplication dans le cloud public et une appliance de stockage d’objet. Combinées, ces solutions offrent simplicité, sécurité et une évolutivité durable pour aider les entreprises à optimiser leur gestion des données et à rester agiles dans un monde centré sur les données.



Les entreprises font face à des défis croissants pour gérer les coûts et la complexité des environnements hybrides et multi-cloud, tandis que la croissance exponentielle des données transforme le paysage technologique. Beaucoup d’entreprises peinent à trouver les moyens de faire évoluer leur infrastructure de données et de moderniser leurs applications, tout en maîtrisant leur empreinte carbone et leurs budgets informatiques. Les études montrent que plus le volume de données d'une entreprise est important, plus les besoins en puissance de calcul et les coûts associés augmentent. Dans les processus d'analytique, plus de deux tiers des organisations interrogées reçoivent une « surprise de facturation » au moins une fois par trimestre.



L'ajout d'une matrice de stockage flash All-QLC est essentiel : elle est évolutive, réduit le coût par gigaoctet et répond aux besoins de stockage à grande échelle sans sacrifier les performances. Les supports QLC à double port garantissent l'accès aux données en cas de défaillance. Le stockage QLC offre plus de densité et moins de consommation énergétique que les solutions traditionnelles, réduisant ainsi l'empreinte carbone. Le nouvel appareil de stockage objet s'adapte facilement aux volumes de données non structurées, avec des métadonnées riches pour faciliter la gestion et la recherche des informations.



« Les entreprises naviguent aujourd'hui dans un paysage de données complexe, avec des environnements hybrides et multi-cloud et l'influence croissante de l'IA générative qui nécessite une transformation de leurs opérations, » déclare Octavian Tanase, directeur produit chez Hitachi Vantara. « Les dernières solutions intégrées à la Virtual Storage Platform One sont conçues pour répondre directement à ces défis, en fournissant aux clients les outils avancés dont ils ont besoin pour exploiter leurs données, stimuler l'innovation et atteindre une croissance durable. En simplifiant l'infrastructure et en améliorant l'évolutivité, nous permettons aux entreprises de libérer tout le potentiel de leurs données d'une manière jusqu'ici inimaginable. »



La nouvelle suite propose des solutions puissantes, adaptées aux besoins en constante évolution, incluant :



• Virtual Storage Platform One Block – La matrice de stockage flash All-QLC avec réplication dans le cloud public propose une solution de stockage haute densité et économique, idéale pour les besoins de grande capacité. Grâce à la réplication intégrée, les utilisateurs peuvent sauvegarder et répliquer leurs données dans le cloud de façon transparente, améliorant ainsi la reprise après sinistre et la disponibilité des données.



• Virtual Storage Platform One Object – L'appliance de stockage d’objet est conçu pour évoluer facilement et gérer de grands volumes de données non structurées, souvent liés à des charges de travail d'IA. Grâce à sa durabilité et à des configurations multi-nœuds, il garantit la disponibilité et l'intégrité des données, ce qui le rend idéal pour des secteurs comme les médias, la santé et la finance. Les clients peuvent ainsi optimiser leurs coûts et réduire l'espace en rack, la consommation d'énergie et les émissions de CO2.



Les nouvelles offres complètent la Virtual Storage Platform One SDS Cloud, conçue pour protéger les données critiques sans nuire aux performances. Cette solution évolutive permet la réplication transparente des données « on premise » vers le cloud (AWS), avec des snapshots permettant de fournir des données en temps réel pour le développement et les tests d'applications hors production. Avec le support de plusieurs zones de disponibilité, elle renforce la résilience opérationnelle, simplifie l'expansion des bases de données et garantit une protection continue et des performances stables.



L'ajout de la matrice de stockage tout-QLC confirme l'engagement de Hitachi Vantara pour une technologie économe en énergie, validé par la certification ENERGY STAR®, plaçant la Virtual Storage Platform One parmi les trois meilleures en performance énergétique. Cette suite intégrée offre une gestion complète des données, unifiant stockage et cloud dans un environnement adaptable.



« L'ajout de la technologie flash tout-QLC et du stockage objet offre une solution idéale pour gérer de grands volumes de données », ajoute Scott Sinclair, directeur des pratiques cloud et infrastructure chez Enterprise Strategy Group. « Hitachi Vantara répond aux besoins de l'infrastructure moderne, aidant les entreprises à rester compétitives dans un monde axé sur l'innovation des données. »