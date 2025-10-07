HubSpot dévoile une nouvelle étude axée sur l’unification des données à l’ère de l’IA et le niveau de préparation des entreprises françaises

HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client (CRM) pour les entreprises en croissance, dévoile aujourd’hui une nouvelle étude portant sur la gestion des données et la transformation vers l’IA en France. Celle-ci s’articule ainsi sur trois axes principaux : la préparation à l’IA, la fiabilité des données et l’impact sur les défis opérationnels.

Dans ce contexte, HubSpot a interrogé plus de 1 000 décideurs B2B en Europe, dont plus de 300 en France, pour comprendre les freins persistants et identifier les solutions pour continuer d’accélérer la croissance grâce à l’IA.

La préparation à l’IA

Près d’un répondant sur 2 (47%) estime que son infrastructure de données est suffisamment solide et préparée pour soutenir la transformation vers l’IA - un chiffre qui devient plus timide pour les répondants français lorsqu’on évoque un statut “très prête” (19% de réponses positives des sondés français contre 34% pour l’EMEA).

Tous semblent cependant être en bonne voie pour s’adapter et ce notamment sur la question de l’avenir de la recherche en ligne challengée par l’essor de l’AEO - Answer Engine Optimization. 43% déclarent ainsi développer du contenu qui répond à ce défi d’apparaître dans les résultats de recherche IA.

Parmi les obstacles persistants pour avancer dans cette préparation figurent le manque d’expertise interne (pour 41% des sondés français), la déconnexion entre l’IA et le CRM (29%) suivie de près par les préoccupations liées à la RGPD (28%).

La fiabilité des données

74% des Français doutent de l’exactitude ou de l’exhaustivité de leurs données clients lors des prises de décisions importantes. Ils consacrent ainsi un temps important à les vérifier manuellement - 76% des répondants français admettent même y passer plus d’une heure avant de les présenter aux dirigeants et 89% avant de prendre une décision commerciale importante. En comparaison à leurs homologues de la région EMEA, les Français se révèlent particulièrement prudents ici encore.

Concernant les données elles-mêmes, près d’une entreprise française sur 2 affirme avoir déjà manqué une opportunité d’affaires à cause de la fragmentation de ses données ou d’un manque de visibilité dans son CRM. 53% des répondants européens déclarent même ne pas avoir accès à certains types de données non structurées dans leur CRM (retours clients, commentaires sur les réseaux ou formulaires).

L’impact sur les défis opérationnels

La question des données tout d’abord a bel et bien des conséquences réelles puisque 38% des entreprises françaises ont perdu des revenus à cause de données clients incomplètes et 37% ont vu la productivité de leurs équipes baisser.

Côté vente et marketing, seuls 49% déclarent que leur stratégie globale est suffisamment préparée à la transformation vers l’IA. Ainsi, 59% des sondés français avouent baser leurs prises de décision sur un mélange de données et d’intuition.

Le rapport conclut également sur les recommandations suivantes pour optimiser les pratiques dès maintenant :

Structurer et aligner - mettre en place un datacontract, un outil MDM (Master Data Management), limiter les exports de données et automatiser les flux pour instaurer un cadre commun et accélérer l’intégration de l’IA.

Rendre accessibles les données pour l’IA - entraîner les modèles avec les données de l’entreprise et vérifier la comptabilité pour préparer les datas pour les cas d’usage spécifiques à l’IA.

Former les collaborateurs - développer un programme complet avec des ambassadeurs métiers et un plan d’upskilling pour réduire l’écart de compétence et améliorer la productivité.

Capitaliser sur l’infrastructure - faire un audit, standardiser les données et vérifier la conformité de l’IA pour renforcer l’infrastructure et gagner en performance.

Méthodologie :

L’enquête a été réalisée en août 2025 auprès de 1 185 décideurs B2B dans tous les secteurs d'activité, dans 5 pays de la région EMEA (UK, France, Allemagne, Suède et Pays-Bas) avec 326 répondants pour la France.