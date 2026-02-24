IA et BTP : Beeldi transforme la gestion des parcs immobiliers grâce à la donnée

« L’IA dans notre secteur devient un réel facteur de différenciation. Les acteurs attendent des données fiables, exploitables et industrialisables. Chez Beeldi, nous accompagnons nos clients à transformer ces données en valeur opérationnelle concrète et mesurable. La capacité à structurer et exploiter la donnée technique constitue aujourd’hui un avantage stratégique décisif », explique Kévin Le Port, CEO de Beeldi.



Si l’IA permet déjà des gains mesurables sur le terrain, son véritable potentiel se révèle lorsqu’elle s’appuie sur une logique de pilotage global et structuré des données techniques. Ces informations sont souvent réparties entre fichiers Excel, PDF et systèmes GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur). L’interopérabilité est essentielle pour centraliser, normaliser et rendre ces données exploitables par l’IA à grande échelle. Sans centralisation ni structuration, l’IA ne peut être utilisée qu’à petite échelle.



Dans le bâtiment, les données sont nombreuses mais dispersées : équipements, contrats de maintenance, rapports réglementaires, historiques d’interventions. Sans consolidation ni normalisation, elles limitent la portée des usages de l’IA. Beeldi centralise, fiabilise et valorise ces informations dansson Equipment Data Platform, permettant







Chez Beeldi, spécialiste de la donnée bâtimentaire, l’IA est intégrée au cœur des processus métiers avec trois modules déployés à grande échelle :



● IA MIRO : enrichi les données des équipements. Sur le terrain, l’IA reconnaît automatiquement 90 % des plaques signalétiques des équipements présents sur site ou dans les systèmes existants, ce qui permet de réaliser les audits techniques 40 à 60 % plus rapidement, même sans connexion Internet. Depuis la plateforme web, l’IA permet d’enrichir en masse et sur un plus grand nombre d’infos et de caractéristiques sur l’intégralité des équipements relevès sur le terrain. (puissance, tension, intensité…)



● IA PPT : génère des plans pluriannuels de travaux jusqu’à quatre fois plus vite, en s’appuyant sur des données fiables et sécurisées, pour arbitrer plus simplement les prises de décisions (estimation du budget, gain en kWh et CO2, TRI & argumentaire de travaux).



● IA REGLO : automatise le traitement des rapports de bureaux de contrôle et de maintenance avec notamment l’identification des observations réglementaires associées; réduisant ainsi de 50 % le temps nécessaire à l’analyse tout en garantissant la traçabilité et l’intégrité des données.



Au-delà de la performance d’un bâtiment isolé, l’enjeu se situe désormais à l’échelle des portefeuilles multi-sites.



Avec plus de 110 000 bâtiments et 100 millions de m² pilotés sur sa plateforme, Beeldi démontre que l’IA devient réellement transformative lorsqu’elle repose sur une infrastructure data robuste, interopérable et pensée pour le pilotage patrimonial.



« L’enjeu n’est pas seulement d’optimiser un bâtiment, mais d’apporter une vision consolidée et exploitable à l’échelle d’un parc immobilier multi-sites. C’est à cette échelle que l’intelligence artificielle prend toute sa dimension stratégique », ajoute Kévin Le Port.



À la lumière des enseignements récents du marché, Beeldi appelle les acteurs de l’immobilier à dépasser le stade de l’expérimentation et à entrer dans une logique d’industrialisation maîtrisée de l’intelligence artificielle.