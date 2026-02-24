Actualités : analyse de données, Business Intelligence, Data Science, Big Data


Amplitude annonce un chiffre d’affaires de 343,2 millions de dollars en 2025


Rédigé par Communiqué de Amplitude le 24 Février 2026

L’ARR atteint 366 millions de dollars, en hausse de 17 %



Amplitude (Nasdaq : AMPL), plateforme leader de product analytics alimentée par l’IA, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour son quatrième trimestre et son exercice clos le 31 décembre 2025.

Une croissance soutenue portée par l’IA et la stratégie multi-produits

Chiffre d’affaires annuel 2025 : 343,2 millions de dollars, en hausse de 15 % sur un an
Chiffre d’affaires du quatrième trimestre : 91,4 millions de dollars (+ 17 %)
Revenu annuel récurrent (ARR) : 366 millions de dollars (+ 17 %)
Flux de trésorerie disponible annuel record : 23,5 millions de dollars, contre 11,7 millions en 2024
698 clients génèrent plus de 100 000 dollars d’ARR, en croissance de 18 %
· 56 clients dépassent 1 million de dollars d’ARR, en hausse de 33 %

Ces résultats confirment la solidité du modèle économique d’Amplitude et la montée en puissance de sa stratégie multi-produits. Les grands comptes et les clients qui adoptent plusieurs produits Amplitude pèsent désormais 74 % du revenu annuel récurrent (ARR).

« Nous entrons dans une nouvelle ère de l’analytique, où l’IA peut surveiller en continu la performance d’un produit et recommander les prochaines étapes de développement », déclare Spenser Skates, cofondateur et PDG d’Amplitude. « Le lancement de notre premier agent d’analyse entièrement autonome marque une nouvelle étape dans la façon dont les décisions produit sont prises. »

« Nous avons clôturé l’année avec l’un de nos meilleurs trimestres en croissance nette d’ARR et un flux de trésorerie disponible record », ajoute Andrew Casey, directeur financier d’Amplitude. « Les grands comptes et les clients utilisant plusieurs solutions Amplitude représentent désormais 74 % de notre revenu annuel récurrent. En 2026, nous continuerons de renforcer notre présence auprès des grandes entreprises et d’enrichir leur environnement analytique autour d’une plateforme unifiée. »

L’innovation produit au cœur de la dynamique 2025

Au quatrième trimestre, Amplitude a annoncé plusieurs nouveautés autour de l’IA :

Global Agent : un agent IA autonome capable d’identifier en temps réel les évolutions clés des indicateurs et de recommander des actions adaptées.
Agents spécialisés : quatre assistants IA dédiés aux tableaux de bord, à l’expérimentation, à l’analyse des sessions utilisateurs (Session replay) et aux retours clients.
Model Context Protocol (MCP) : une couche d’intelligence comportementale intégrée à des outils comme Claude, Slack ou Figma.
AI Feedback : un moteur propriétaire transformant automatiquement les retours clients en priorités claires et exploitables.
· Acquisition d’InfiniGrow : une opération visant à renforcer l’offre marketing d’Amplitude et l’intégration des données au sein d’une plateforme unique.

Perspectives 2026

Pour le premier trimestre 2026, Amplitude anticipe un chiffre d’affaires compris entre 91,7 et 93,7 millions de dollars. Sur l’ensemble de l’année 2026, la société prévoit un chiffre d’affaires entre 390 et 398 millions de dollars.
