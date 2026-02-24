Oracle réinvente la banque à l’ère de l’IA grâce à une nouvelle plateforme agentique

Oracle Financial Services transforme la banque avec une suite d’applications de classe entreprise enrichies par l’IA, des outils de conception, des frameworks et des agents IA préconstruits. Grâce à ces avancées, les banques bénéficient d’interfaces conversationnelles intelligentes et d’agents IA autonomes. Ces capacités permettent aux institutions financières de mieux comprendre et anticiper les besoins évolutifs des clients et d’offrir un service hyper-personnalisé, que le client utilise la banque en ligne, une application mobile ou se rende dans une agence physique.



La plateforme agentique d’Oracle offre aux institutions financières les principes essentiels pour bâtir une banque de nouvelle génération réellement intelligente. Cette plateforme intègre l’IA et la prise de décision au cœur de chaque interaction client et processus métier. Avec un écosystème agentique robuste, les agents IA orchestrent des interactions fluides, en temps réel, et hautement personnalisées, accompagnées de l’expertise humaine. Cette approche place les banquiers dans un rôle central de « l’humain dans la boucle », garantissant surveillance et gouvernance éthique.



« Oracle inaugure une nouvelle ère de la banque, où l’IA dépasse l’automatisation des tâches pour offrir intelligence économique, agilité et confiance à grande échelle » déclare Sovan Shatpathy, Senior Vice President, Product Management and Development, Oracle Financial Services. « Notre plateforme agentique n’est pas qu’un ensemble d’applications, il s’agit d’une architecture fondatrice permettant de bâtir des banques véritablement intelligentes. En combinant une IA spécialisée, la gouvernance humaine et l’évolutivité d’entreprise, nous permettons aux banques d’opérer un engagement proactif et hyper-personnalisé tout en innovant de façon responsable et compétitive. »



D’ores et déjà disponibles, de nouveaux agents d’expérience et de domaine pour la banque de détail automatisent et améliorent le service tout au long du cycle de vie des souscriptions :







L’agent de génération de brochure produit et l’agent Smart Assist pour les informations d’application assurent une information produit cohérente et fournissent aux conseillers bancaires des réponses en temps réel, plus précises, pour accélérer la complétion des demandes.

L’agent Suivi d’Application assure une gestion proactive en prédisant les retards et recommandant les prochaines étapes, facilitant le transfert vers les équipes d’analyse de risques tout en tenant le conseiller référent informé de l’état d’avancement.

L’agent d’analyse qualitative et de décision de crédit exploite des données rationalisées et suggère intelligemment des réponses pour les scorecards complexes, accélérant ainsi les décisions de crédit et leur cohérence.





Dans d’autres domaines de la banque de détail, tels que le recouvrement, les agents d’expérience assistent directement les banquiers en automatisant des tâches clés pour renforcer efficacité et conformité ; ils proposent aussi un environnement de recouvrement plus rapide, moins risqué et plus professionnel, tant pour les banquiers que pour les clients.







L’agent de synthèse des appels de recouvrement génère des rapports d’appel à partir des transcriptions, réduisant fortement le temps moyen après appel (AHT, « After Handle Time »), améliorant l’efficacité et permettant aux équipes de consacrer davantage de temps à des interactions client à plus forte valeur ajoutée.

L’agent de vérification de conformité des appels analyse le ton et le ressenti de l’appel pour s’assurer du respect des réglementations (comme le Fair Debt Collection Practices Act), fournissant au banquier un retour instantané sur les résultats de conformité.





Ces agents ne sont qu’un échantillon des centaines d’agents pour la banque de détail et la banque de financement et d’investissement qu’Oracle Financial Services prévoit de rendre disponibles dans les 12 prochains mois.