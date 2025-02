IBM rachète DataStax pour renforcer watsonx et l'IA générative

DataStax est reconnu pour ses solutions NoSQL et ses bases de données vectorielles, notamment AstraDB et DataStax Enterprise, reposant sur Apache Cassandra. L'entreprise développe également Langflow, un outil open source facilitant la création d'applications IA low-code. Avec cet achat, IBM renforce son engagement envers l'open source, intégrant les technologies de DataStax à son écosystème.



L'IA générative nécessite un accès à des données massives et souvent non exploitées. Or, selon une étude de McKinsey, 70 % des entreprises éprouvent des difficultés à gérer ces données. IBM souhaite répondre à ce défi en intégrant les technologies de DataStax, qui permettent une gestion avancée des données non structurées et accélèrent leur exploitation.



AstraDB et DataStax Enterprise viendront compléter watsonx.data, le lakehouse hybride d'IBM dédié à l'IA et à l'analytique. Apache Cassandra®, largement adopté dans les secteurs de la finance, du commerce et du cloud, offrira à IBM une infrastructure robuste et évolutive pour répondre aux exigences des charges de travail IA.



Selon Dinesh Nirmal, Senior Vice President d'IBM Software, cette acquisition repose sur l'importance des outils open source et d'une infrastructure adaptée pour exploiter pleinement l'IA générative. De son côté, Chet Kapoor, PDG de DataStax, affirme que cette alliance permettra d'accélérer le déploiement de solutions IA en entreprise.



DataStax compte parmi ses clients FedEx, Capital One et Verizon. Fondée en 2010 et basée à Santa Clara, l'entreprise sera pleinement intégrée dans les offres d'IBM une fois l'acquisition finalisée au deuxième trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.