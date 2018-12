IFAW développe au Kenya un programme novateur de lutte contre le braconnage pour tenter d’endiguer la disparition des éléphants et autres espèces menacées

Dix bomas – ou villages – pour veiller les uns sur les autres



Le projet tenBoma tire son nom d’une philosophie kenyane de vie en communauté appelée « Nyumba Kumi » en swahili, ce qui signifie « dix maisons ». Cette philosophie existante parmi les communautés africaines assure que dix bomas, ou villages, sont en sécurité s’ils veillent les uns sur les autres.



TenBoma conjugue cette philosophie de sécurité aux pratiques de suivi des réseaux criminels les plus sophistiquées. Le projet s’appuie ainsi, en premier lieu, sur les communautés vivant à proximité des animaux menacés, qui constituent une première ligne d’ « yeux » et d’ « oreilles » contre le braconnage.



De ses années de service dans l’armée américaine, Faye Cuevas, Vice-présidente d’IFAW en charge du projet tenBoma au Kenya, a en effet retenu que l’information de terrain était primordiale pour combattre les réseaux terroristes. Elle applique ici les mêmes méthodes au service de la protection de la faune sauvage. L’un des enjeux de tenBoma est de convaincre les populations locales de coopérer pour recueillir le plus d’informations possible. Les Masaïs, notamment, sont sollicités. Ils connaissent leur terre comme personne et sont à même d’identifier rapidement des indicateurs de braconnage et d’en informer les écogardes du KWS.



Habitants des communautés concernées et écogardes du KWS, tout comme d’autres acteurs tels que les services de police, les agences de force de l’ordre et des organisations non gouvernementales, forment ainsi un puissant réseau de surveillance et de renseignement.



L’analyse de données en deuxième ligne



Toutes les informations de terrain sont ensuite transformées en données, précises et vérifiées. Dans un premier temps, les écogardes du KWS ont reçu l’équipement et les compétences nécessaires à la collecte des informations utiles. Puis, une plateforme collaborative de surveillance géospatiale a été mise en place pour synthétiser les données, conduire des analyses ciblées et diffuser des informations afin d’identifier des indicateurs de braconnage. TenBoma exploite notamment des données aériennes en haute résolution, des images satellites, des rapports de terrain du KWS et diverses sources participatives.



L’analyse prédictive pour intervenir en amont et prévenir la perte de vies animales



Le programme bénéficie d’outils ultramodernes d’analyse de ces données inspirés de ceux de l’armée américaine, qui permettent de repérer des tendances d’activités en lien avec le braconnage et de donner les moyens au KWS d’intercepter les braconniers avant que des éléphants ou d’autres animaux menacés ne soient tués.



Plus les données s’accumulent, plus les analystes de tenBoma sont en mesure de générer des modèles prédictifs, de comprendre les habitudes des braconniers, de retracer leur parcours et de proposer des mesures de prévention du braconnage, tels que la sécurisation de corridors pour les animaux ou l’orientation des patrouilles vers les zones les plus à risques.



Ce projet pilote, qui porte déjà ses fruits au Kenya, a pour ambition être adopté et répliqué ailleurs en Afrique pour endiguer la crise du braconnage.