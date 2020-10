Imagino nomme Olivier Boisnard au poste de Directeur Commercial

Une solide expertise commerciale et Data mise au profit d'imagino



Diplômé de l'Université Paris V et d'un Master 2 de l'ESCP, Olivier débute sa carrière en 2008, chez SPLIO, plateforme marketing de néo-fidélisation, où il prend rapidement la tête des équipes commerciales et est nommé Directeur Commercial. Après 3 ans passé à ce poste, il évolue pour prendre la direction de la filiale Asie de SPLIO jusqu'en 2015, pour ensuite regagner la France afin d'accompagner la stratégie de développement au niveau groupe.

En 2016, Olivier rejoint Contentsquare, le leader de l'expérience digitale, et y occupera le poste de Directeur commercial France jusqu'en 2020.



C'est au Printemps 2020 qu'Olivier Boisnard décide de quitter Contentsquare pour rejoindre l'aventure imagino en tant que Directeur Commercial.

“Rejoindre imagino représente des défis d'envergure, avec de réelles perspectives de croissance et de leadership pour imagino sur le marché de la Data. Pour accompagner cette ambition, mon enjeu majeur sera de structurer notre vision commerciale dans un contexte particulier et très digitalisé post confinement. Cette période si particulière bouleverse la prospection clients, les stratégies marketing évoluent et les stratégies de ventes sont également dans une profonde mutation.“ explique Olivier Boisnard, Directeur Commercial chez imagino.





Inscrire imagino dans une démarche d'innovation commerciale



Imagino souhaite rebattre les cartes du marché de la Data pour permettre aux entreprises de la contrôler au mieux.



En tant que Directeur Commercial, Olivier Boisnard sera garant de la continuité de cette évolution et de l'efficacité des process commerciaux mis en place via une optimisation et une harmonisation des méthodes et des systèmes existants.



Dans cette période post confinement où les échanges commerciaux restent encore fragilisés, Olivier Boisnard devra apporter toute son expertise marketing et digitale au service des techniques de ventes d'imagino pour conquérir le marché.



Un des enjeux d'imagino dans ce secteur très compétitif de la Data, sera de parvenir à transmettre un message clair aux équipes métiers, marketing entre autres, et de leur redonner le pouvoir, celui de maîtriser la Data, pour mettre en place les bonnes actions au bon moment et rapidement.



Olivier Boisnard devra également répondre à un enjeu de vitesse. Aujourd'hui en France, le retard sur les sujets de données clients, de gouvernance de la donnée mais aussi de compréhension de cette donnée se font encore sentir. imagino souhaite rattraper ce retard en faisant un travail de nettoyage de cette donnée pour la rendre exploitable plus simplement pour les entreprises.



“La très solide expertise commerciale mais aussi technologique d'Olivier, notamment dans un secteur d'activité aussi concurrentiel et stratégique que la Data, est pour nous un atout précieux. Sa vision et sa capacité à mener des projets complexes et d'envergure internationale sont également des qualités essentielles pour accélérer notre développement, en cette période si sensible, que nous souhaitons passer avec succès ” , souligne Stéphane Dehoche.