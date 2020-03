Infinidat dépasse la barre des 6 exacotets de stockage total déployés

Infinidat, fournisseur leader des solutions de stockage de données multi-pétaoctets, annonce aujourd'hui avoir déployé plus de 6 exaoctets (Eo) de capacité de stockage totale. Après le franchissement, il y a moins de six mois, de la barre des 5 Eo, ce nouveau seuil montre la rapide croissance du secteur des grands systèmes de stockage à haute disponibilité, ainsi que la capacité jamais démentie d'Infinidat à fournir des solutions de haute qualité.



« C'est un accomplissement de premier ordre pour Infinidat, car il montre que l'attention particulière que nous portons aux technologies de rupture, à la facilité d'utilisation et au stockage à grande échelle est en phase avec le marché », déclare Brian Carmody, Chief Technology Officer chez Infinidat. « Nos clients souhaitent mettre en œuvre des initiatives stratégiques leur permettant d'avoir un avantage concurrentiel et d'améliorer leur efficacité opérationnelle. Cela passe par la simplification de leurs infrastructures de stockage. Grâce à Infinidat, ils ne se soucient ni de la disponibilité ni des performances : ils savent que nos solutions sont synonymes de disponibilité des données à 100 % et de temps de réponse inférieurs à une milliseconde. »



La capacité totale de stockage déployée par Infinidat est supérieure à celle fournie par les huit principaux fournisseurs de baies 100 % flash en 2019. Infinidat a effectivement déployé plus de 1 Eo en moins de six mois, soit une croissance 50 % plus rapide que lors des neuf mois précédents. En outre, la demande continue en systèmes de l'ordre du pétaoctet devrait entraîner une hausse accrue du nombre de clients d'Infinidat et accélérer le déploiement de sa capacité de stockage.



Les systèmes de stockage d'Infinidat ont été développés pour répondre aux besoins des clients, qui souhaitent des solutions de haute capacité. De fait, la quantité de données générée et conservée par les utilisateurs continue de progresser extrêmement rapidement. Les clients de tous les secteurs, quelle que soit leur taille, peuvent optimiser leurs coûts d'exploitation et la productivité de leur personnel en consolidant un grand nombre de baies de stockage sur InfiniBox.



Infinidat annonce également que la version 5.0.11 du logiciel InfiniBox est désormais disponible. Elle est gratuite pour l'ensemble des clients qui utilisent actuellement des systèmes InfiniBox. Cette version dispose de nouvelles fonctionnalités qui améliorent les performances globales et la disponibilité, tout en renforçant la protection des données. À ce titre, elle s'inscrit pleinement dans la vision d'Infinidat pour son Elastic Data Fabric. Outre plusieurs améliorations telles que la gestion des groupes de consistance en réplication Active-Active et une compatibilité avec la norme américaine FIPS-140-2 relative à la protection des données, la nouvelle version pose les fondations de la nouvelle génération de l’algorithme Neural Cache (cache neuronal).