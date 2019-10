Zerto choisit Infinidat pour rationaliser son infrastructure de stockage de données

Infinidat, fournisseur leader du marché des solutions de stockage de données multi-pétaoctets, a annoncé aujourd'hui que Zerto, acteur mondial des solutions logicielles de sauvegarde et de récupération après sinistre, a remplacé 16 baies de stockage d'autres fabricants par un puissant système de stockage pour entreprises InfiniBox. Grâce à InfiniBox, Zerto a simplifié son infrastructure de stockage, rationalisé la gestion de ses données, mais aussi amélioré les performances et la disponibilité. En outre, la société a réduit les exigences associées à ses installations de datacenters, s'est prémunie contre l'obsolescence de son architecture et s'est préparée à absorber une croissance future sans avoir besoin de matériel supplémentaire.



« Nous attendions plus de performances de notre ancien environnement de stockage. Nous devions jongler entre 16 solutions différentes. La gestion était un vrai cauchemar et cela avait un impact sur nos performances », déclare Miki Gershgoren, directeur de l'infrastructure informatique chez Zerto. « Nous avons remplacé nos anciennes baies de stockage par un système unique InfiniBox et nous avons tout de suite vu la différence dans l'ensemble de l'entreprise. En plus d'améliorer l'agilité de l'approvisionnement et la productivité des équipes, la solution dispose d'algorithmes Neural Cache qui ont fait grimper nos performances en flèche par rapport à notre environnement précédent, comme nous l'avons vu lors de la phase de test. »



Début 2019, Zerto a déployé la solution InfiniBox F4260 dans le plus grand de ses quatre datacenters, un site en Israël qui regroupe les équipes développement et assurance qualité (QA). La mise en œuvre a été réalisée en quatre mois, à savoir deux fois moins que ce qui était initialement prévu pour rendre opérationnels les laboratoires et les environnements de développement de l'entreprise.



Avec les systèmes de stockage pour entreprises InfiniBox, il n’est plus nécessaire de choisir entre la fiabilité, le coût et les performances pour le stockage d'entreprise à grande échelle. Grâce à sa facilité d'utilisation, à sa dimension évolutive et à ses performances élevées, InfiniBox est idéal pour soutenir les très hautes performances des datacenters modernes. La solution permet donc aux entreprises de tous les secteurs de consacrer davantage de temps à l'assistance client et à l'évolution de leur entreprise, plutôt qu'à la gestion du stockage.



« Nous sommes ravis d'avoir réussi à obtenir des résultats rapidement et efficacement », indique Miki Gershgoren. « Depuis que nous disposons d'une seule et unique solution fiable, à la gestion centralisée, nos processus sont grandement simplifiés et l'équipe informatique peut se concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée. Et l'expérience utilisateur est imbattable. Nos clients internes nous ont fait des retours très favorables. »



L'installation d'InfiniBox en Israël ne constitue qu'une première étape. En effet, Zerto prévoit de consolider ses baies de stockage et de les faire évoluer afin de répondre aux besoins de l'entreprise. Pour commencer, le matériel a été déployé avec 1 Po d'espace de stockage utilisable et 2 Po en mode compressé, mais il est prévu que le stockage effectif atteigne 4 Po minimum. Prochaine étape pour l'entreprise : la mise à niveau de son datacenter implanté dans la région de Boston. Par ailleurs, Zerto évalue les possibilités de mise à niveau de ses fonctions de sauvegarde et de récupération après sinistre pour la totalité de son infrastructure de stockage mondiale.



En consolidant ses systèmes en une seule et même solution de stockage et en ajoutant des fonctionnalités uniques d'automatisation à son architecture de stockage, Zerto peut désormais faire face à toute éventualité et dispose de la flexibilité nécessaire pour augmenter sa capacité de stockage en toute simplicité.