Infor annonce une nouvelle version de sa solution de recrutement prédictif ‘Infor Talent Science’

Infor, l’un des principaux éditeurs d’applications métier sectorielles, intuitives et conçues pour le Cloud, annonce que la nouvelle version de sa solution ‘Talent Science’ apporte plusieurs améliorations significatives.



Depuis 17 ans, Infor Talent Science permet aux recruteur/employeurs de comprendre comment l’analyse des ‘softs skills’ des employés actuels permet de prédire l’adéquation de chaque candidat aux postes à pourvoir. Le résultat se traduit par de meilleurs recrutements, alignés avec les valeurs de l’entreprise, plus engagés et plus performants.



Disponible en SaaS, Infor Talent Science est la solution prédictive brevetée capable d’aider les recruteurs à placer les bonnes personnes aux bons postes, au regard des objectifs de l'entreprise. En exploitant de grandes quantités de données liées aux comportements et à la performance, l'application utilise un processus piloté par les données pour identifier et mettre à jour les éléments qui contribuent au succès de l’entreprise. De plus, en étant à même d’identifier les candidats qui présentent des caractéristiques identiques, la solution propose une sélection de talents internes et externes à l'entreprise.



La nouvelle version d’Infor Talent Science apporte deux nouveautés :



Accroissement de la capacité prédictive, en renforçant la technologie interne d’acquisition et de traitement des données - utilisée pour créer les Profils cibles sur mesure - par du ‘machine learning’ et de l’Intelligence Artificielle.

Accroissement de l’attractivité des candidats grâce à nouvelle expérience utilisateurs. Le temps de passation du questionnaire par le candidat est réduit de moitié et l’expérience, moderne et agréable.



« Les entreprises aspirent à générer plus de valeur, plus rapidement et au moindre coût. Grâce à notre nouvelle interface utilisateur et à notre nouvelle plate-forme, nous rassemblons les informations dont les entreprises ont besoin concernant les candidats en deux fois moins de temps qu’auparavant, permettant un processus de recrutement externe ou interne plus fluide et plus moderne. Grâce à l'amélioration de nos modèles prédictifs, nous apportons encore plus de valeur à nos clients », déclare Patrick McKittrick, ‘Vice President and General Manager’, Infor Talent Science.



Ces améliorations renforcent les capacités prédictives de la solution. Ainsi, en plus de créer chaque profil de poste à partir des données d’une entreprise, Infor Talent Science puise désormais dans des dizaines de millions de données de candidatures, contenues au sein de sa base de données, pour comparer avec des profils similaires.



« Ces nouveautés vont impacter considérablement la manière dont les candidats interagissent avec notre système, ainsi que le développement de nos futurs modèles prédictifs car l’expérience utilisateur moderne et agréable augmente la satisfaction et l’engagement des candidats pendant le processus de candidature. De plus, l’adaptation (désormais dynamique) de nos modèles aux évolutions de la main d’œuvre et de l’entreprise elle-même, renforce nos capacités à diminuer le taux d’attrition des employés et à accroître leur performance » témoigne le Dr Jill Strange, ‘Vice President’, Infor HCM Science Applications.