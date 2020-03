Informatica annonce aujourd’hui la nomination d’Aslam Jamal au poste de Vice-Président Channel EMEA et Amérique Latine

Il rejoint Informatica avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement des relations partenaires pour de grandes entreprises technologiques internationales. Auparavant, Jamal fut Directeur des alliances stratégiques, EMEA pour ForgeRock. Il a également occupé différents postes de direction chez Cisco, notamment à la tête des partenariats stratégiques EMEA et Amérique Latine.



« Une trajectoire de croissance prometteuse nous attend et je suis plus qu’enthousiaste à l'idée de participer à la prochaine phase de l’évolution d'Informatica avec nos partenaires »,commente Aslam Jamal.