Informatica annonce l’intégration des solutions SAP pour accélérer les processus de modernisation vers le Cloud

Informatica, leader de l’Enterprise Cloud Data Management, annonce aujourd'hui un renforcement de son partenariat avec SAP grâce à l’intégration des solutions SAP data and analytics cloud et Informatica Intelligent Cloud Services, pour aider les entreprises à optimiser leur transition vers le Cloud.



Cette nouvelle intégration comprend également l’adoption de la solution SAP Data Warehouse Cloud. Elle pourra être intégrée aux entrepôts de données existants, ainsi qu’à un ensemble d’applications et de bases de données hébergées sur site et dans le Cloud.



Les entreprises peuvent ainsi bénéficier d’une architecture de référence intégrée entre le portefeuille de solutions Informatica et les solutions SAP telles que SAP Data Warehouse. Elles peuvent également tirer profit des pipelines d’intégration Informatica dans leur utilisation des solutions SAP.



« La solution SAP Data Warehouse Cloud offre aux entreprises la possibilité d’intégrer leurs données hétérogènes dans une seule et même solution. Elle leur permet d’assurer la sécurité, l’intégrité et la richesse sémantique de l’information. Ce partenariat avec Informatica, nous permet de travailler sur des solutions intégrées, d’optimiser la connectivité entre nos différentes solutions, d’ouvrir l’accès aux métadonnées, d’intégrer les architectures de référence pour accompagner au mieux nos clients communs » déclare Gerrit Kazmaier, President, SAP HANA® & Analytics, SAP.



« Ce partenariat renforce notre capacité d’intégration avec les solutions de SAP. Il nous permet d’accompagner nos clients dans leurs innovations à travers notre écosytème de partenaires » déclare Amit Walia, chief executive officer, Informatica. « Grâce à ces solutions de pointe, Informatica et SAP vont soutenir de manière efficace la transformation digitale centrée sur les données de leurs clients ».