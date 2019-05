Informatica dévoile plusieurs nouveautés majeures lors d'Informatica World 2019

L’entreprise dévoile plusieurs nouveautés majeures :



Informatica annonce une évaluation gratuite de la migration intelligente des données avec Amazon Web Services (AWS) pour cataloguer et comprendre les données d'entreprise

L'évaluation intelligente de la migration des données exploite le catalogue de données d'entreprise basé sur l’IA d'Informatica pour accélérer la modernisation du Cloud vers Amazon Redshift.



Informatica accélère le passage de la gestion des risques à la création de valeur pour l'entreprise grâce à ses solutions de gouvernance intelligente des données et de protection de la confidentialité.

Des solutions de nouvelle génération en matière de gouvernance des données et de protection de la vie privée offrent un soutien complet aux entreprises cherchant à accroître la valeur commerciale de leurs programmes de gouvernance des données.



Informatica annonce l'intégration de catalogues de données d'entreprise avec Microsoft, Tableau et Databricks

Le Catalogue de Données d'Entreprise (EDC) d'Informatica crée un « catalogue de catalogues » grâce à des données pilotées par l’IA dans des environnements multi-cloud et hybrides. Cet EDC offre une large connectivité de métadonnées pour aider les entreprises à conduire leur transformation numérique pilotée par les données.



Informatica propose la plate-forme d'intégration hybride la plus complète du marché

Il s’agit de la première iPaaS d'entreprise qui répond à toutes les exigences pour une gestion des données réussie dans les environnements multi-cloud et hybrides.



Informatica annonce la première solution de gestion des données de référence basée sur l'intelligence artificielle et Cloud-Native du marché

Cette solution 360 de référence basée sur les micro-services automatise et simplifie les initiatives relatives aux données de référence grâce à l'intelligence artificielle « à l'échelle ».



Informatica annonce la prise en charge du modèle de données Microsoft commun pour l'analyse en libre-service à l'échelle de l'entreprise sur Microsoft Azure

Informatica prend en charge le Microsoft Common Data Model (CDM), qui permet aux entreprises de relier les silos de données entre les applications, de moderniser l'analyse des données à l'échelle et d'accélérer la transformation des données brutes en assets commerciaux fiables.