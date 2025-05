Informatica dévoile ses offres Agentic AI sur sa plateforme de management de données dans le Cloud alimentée par l'IA

Informatica (NYSE : INFA), leader de la gestion des données d'entreprise dans le Cloud alimentée par l'IA, annonce aujourd'hui sa stratégie globale en matière d'IA Agentique, en s'appuyant sur la réputation de l'entreprise en tant que première plateforme de management des données dans le Cloud alimentée par l'IA sur le marché. L'approche stratégique d'Informatica en matière d'IA agentique s'appuie sur les innovations de l'entreprise en matière d'IA, notamment le lancement de CLAIRE® GPT, CLAIRE® Copilot et GenAI blueprints pour les principaux partenaires de l'écosystème cloud.



En tant que pilier des stratégies de données et d'IA des entreprises, Informatica fournit le système de métadonnées critique de l'intelligence qui améliore la prise de décision et les résultats de l'IA grâce à un catalogue complet des actifs de données d'une entreprise.



« Alors que le monde des agents d'IA prolifère, les champions seront ceux qui sauront connecter, gouverner et gérer les agents à grande échelle, tout en fournissant un accès aux données fiables à l'échelle de l'entreprise », a déclaré Amit Walia, CEO d'Informatica. « Avec le lancement de CLAIRE® Agents et AI Agent Engineering, nous redéfinissons ce qui est possible en matière de management des données et d'orchestration de l'IA. En associant l'intelligence poussée de nos agents CLAIRE® à une base d'entreprise sans code, Informatica permet à chaque entreprise de transformer les agents autonomes en un avantage stratégique, en toute sécurité et en toute confiance. Avec AI Agent Engineering, nous permettons aux entreprises de créer, de connecter et d'orchestrer rapidement des workflows d'agents intelligents au sein d'écosystèmes hybrides complexes, le tout sans écrire une seule ligne de code. »



Selon Gartner, « jusqu'en 2026, les entreprises qui n'activent pas et ne soutiennent pas leurs cas d'usage de l'IA par le biais d'une pratique de données prête pour l'IA verront plus de 60 % des projets d'IA ne pas respecter les accords de niveau de service de l'entreprise et être abandonnés. »[1]



Le nouveau service AI Agent Engineering : Il permet aux entreprises de construire, de connecter et de gérer des flux de travail d'agents d'IA intelligents avec des données fiables et une simplicité sans code



Les agents offrent des solutions plus résilientes qui réfléchissent plutôt que de dépendre d'un code rigide et fondé sur des règles. Dans un monde d'agents d'IA, les données deviennent de plus en plus critiques, car les agents prennent des décisions autonomes sur la base de celles-ci. Alors que de nombreux fournisseurs d'applications développent des agents spécifiques à un domaine, la solution aux problèmes significatifs de l'entreprise nécessite souvent de connecter des sources d'information cloisonnées. Alors que les agents IA prolifèrent en entreprise, la capacité à les connecter, à les gérer et à les gouverner est primordiale pour garantir la qualité des services de l'entreprise (performance, échelle), la sécurité et la conformité.



AI Agent Engineering, un nouveau service au sein de la plateforme Intelligent Data Management Cloud d'Informatica, permet aux entreprises de créer, de connecter et de gérer des systèmes d'IA multi-agents intelligents et des applications métier composables, rapidement, en toute sécurité et à grande échelle. Il fournit un environnement unifié, sans code, pour orchestrer de manière transparente des agents à travers des écosystèmes tels que AWS, Azure, Databricks, Salesforce, ServiceNow et bien d'autres encore, comblant ainsi le fossé entre l'innovation et les opérations de l'entreprise.



Principales caractéristiques :

La prise en compte des métadonnées et l'intelligence contextuelle : L'intégration profonde avec la plateforme IDMC garantit que les agents d'IA fonctionnent sur des données fiables et gouvernées pour une automatisation riche en contexte.

Exploiter les placements IDMC existants, y compris les mappings, les processus commerciaux et d'autres actifs, pour les intégrer dans les agents.

Des performances de niveau entreprise : Basé sur la plateforme AI-ready d'Informatica, évolutive et sécurisée, supportant les charges de travail critiques à l'échelle mondiale.

Interface IA native, sans code : Elle permet aux utilisateurs techniques et non techniques de créer et de gérer des agents d'IA sans écrire de code.



Disponibilité : AI Agent Engineering devrait être disponible au niveau mondial à l'automne 2025 au sein de la plateforme IDMC. Des avant-premières et des opportunités d'engagement de partenaires seront annoncées à l’occasion d'Informatica World, qui se tient cette semaine à Las Vegas.



« Chez Wescom Financial, notre mission est de fournir des solutions innovantes et centrées sur les membres tout en garantissant l'excellence opérationnelle et l'intégrité des données sur tous les canaux », a déclaré Desigan Reddi, Vice-Président de l'informatique et des opérations chez Wescom Financial. « Le nouveau service AI Agent Engineering d'Informatica change la donne pour des entreprises comme la nôtre, car il nous permet de créer et d'orchestrer des workflows d'agents intelligents en toute sécurité et à grande échelle, sans avoir besoin d'un codage complexe. La possibilité de connecter des agents à travers notre écosystème hybride, en s'appuyant sur des données fiables, permet à nos équipes techniques et commerciales d'accélérer l'automatisation et de prendre des décisions en temps réel, basées sur des données. Cette approche sans code et tenant compte des métadonnées s'aligne parfaitement avec notre vision de rendre l'IA avancée accessible et exploitable, nous aidant à améliorer l'expérience des membres et à rationaliser les opérations alors que nous continuons à être à la pointe de la transformation numérique pour l'industrie des coopératives de crédit. »



CLAIRE Agents : La nouvelle évolution de la gestion autonome des données



Informatica a annoncé CLAIRE® Agents, une suite d'assistants numériques autonomes conçus pour améliorer la gestion des données d'entreprise. Ces agents reposent sur des modèles de planification et de raisonnement d’IA avancés pour automatiser les opérations de données complexes, de leur intégration à l'assurance qualité, en passant par le suivi de leur lignage.

Conçus sur des normes ouvertes qui incluent la prise en charge du protocole Model Context Protocol (MCP) et entièrement intégrés à la plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d'Informatica, CLAIRE Agents offre un nouveau niveau de productivité, de précision des données et d'évolutivité.



Relever les défis des données modernes grâce à l'autonomie intelligente

Les équipes de données d'aujourd'hui sont confrontées à une recrudescence des demandes motivées par l'adoption de l'IA, la complexité de la gouvernance et la réglementation croissante, tout en naviguant dans des environnements de données cloisonnés et en subissant des contraintes budgétaires. CLAIRE Agents répond à ces défis en appliquant les objectifs de gestion des données de bout en bout avec une autonomie intelligente.



Data Quality Agent (Agent de qualité des données) surveille et corrige en permanence la qualité des données dans les cloud warehouses, les systèmes MDM et les référentiels tiers.

Data Discovery Agent (Agent de découverte de données) identifie rapidement les ressources de données pertinentes, fiables et conformes pour l'analyse et l'IA.

Data Lineage Agent (Agent de lignage des données) génère automatiquement un lignage granulaire des données dans divers environnements de codage.

Data Ingestion Agent (Agent d'ingestion de données) simplifie la création de pipelines d'ingestion et de réplication complexes.

Agent ELT automatise les tâches ELT optimisées pour Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Amazon Redshift et Microsoft Fabric.

Modernization Agent (Agent de modernisation) automatise les flux de travail d'ingénierie des données et d'intégration vers IDMC.

Product Experience Agent (Agent d'expérience produit) permet d'enrichir les attributs des données produit à partir d'une hiérarchie/taxonomie dans Informatica MDM.

Data Exploration Agent (Agent d'exploration des données) automatise l'exploration par objectifs des ensembles de données structurées de l'entreprise dans les Data Warehouses et les Data Lakes en mode Cloud.



« Les agents IA sont très prometteurs pour faire évoluer les modèles économiques et inaugurer de nouvelles méthodes de travail et, grâce à notre collaboration avec Informatica, nos clients communs peuvent libérer le potentiel des agents IA en donnant accès à des données fiables comme fondement de la prise de décision autonome », a déclaré Wout Vandegaer, directeur général de Deloitte Consulting LLP. « Avec le framework AI Agent Engineering d'Informatica, nos clients communs peuvent construire, gérer et connecter leurs propres agents intelligents. Les agents CLAIRE d'Informatica peuvent aider à rationaliser les opérations de données complexes et à garantir des flux de données fiables et conformes. »



Disponibilité : CLAIRE Agents devrait être disponible en avant-première à partir de l'automne 2025. Rendez-vous sur ce lien pour plus d’informations.



CLAIRE Copilot désormais disponible de manière générale

En parallèle, Informatica annonce la disponibilité générale de CLAIRE Copilot pour les solutions Data Integration et Cloud Application Integration, à partir de mai 2025. CLAIRE Copilot s'appuie sur des modèles d'IA générative de pointe, comme Azure OpenAI GPT, pour aider les développeurs à générer, documenter et optimiser des pipelines complexes de transformation et d'intégration des données - ce qui accélère considérablement le temps de création de valeur.



D'autres extensions de partenariats sont également annoncés à l'occasion de l'événement Informatica World :



AWS : Informatica a annoncé la certification GenAI Competency ainsi que de nouvelles fonctionnalités produit, notamment des agents AI avec Amazon Bedrock, SQL ELT pour Amazon Redshift et un nouveau connecteur pour Amazon SageMaker Lakehouse.



Databricks : Informatica a annoncé un partenariat élargi pour aider les clients à migrer vers sa plateforme de gestion de données dans le Cloud alimentée par l'IA, afin de fournir une base de données complète pour les futurs workloads d'analyse et d'IA.



Microsoft : Informatica a fait deux annonces avec Microsoft, un nouvel accord stratégique et des intégrations de produits plus approfondies.



NVIDIA : Informatica a annoncé l'intégration de sa plateforme Cloud de gestion intelligente des données avec NVIDIA AI Enterprise. NVIDIA AI Enterprise offrira une voie transparente pour la création d'agents d'intelligence artificielle de niveau production en s'appuyant sur le modèle d'inférence optimisé et spécifique à l'industrie de NVIDIA.



Oracle : Informatica a annoncé la disponibilité de MDM SaaS sur Oracle Cloud Infrastructure, permettant aux clients d'utiliser Informatica MDM en mode natif dans l'environnement OCI.



Salesforce : Informatica a annoncé son intention de fournir une intelligence client pilotée par l'IA grâce à une nouvelle intégration avec Agentforce.

[1] Source : Gartner, CIO Guide to AI-Ready Data : Gartner, CIO Guide to AI-Ready Data, Frances Karamouzis, et al, 8 janvier 2025. GARTNER® est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés