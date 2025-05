Informatica lance de nouvelles recettes pour ses agents IA conçus avec Amazon Bedrock et obtient la certification AWS Generative AI Competency

Informatica (NYSE : INFA), leader de la gestion de données dans le Cloud alimentée par l'IA, annonce aujourd'hui de nouvelles recettes de développement d'agents IA, construites avec Amazon Bedrock. Ce service permet aux clients communs de créer, de connecter, de gérer et d'orchestrer des flux de travail d'agents IA intelligents avec des données fiables et une simplicité sans code. Informatica annonce également avoir obtenu la certification Amazon Generative AI Competency et des innovations au sein de son portefeuille analytique pour les services AWS, notamment Amazon Redshift et Amazon SageMaker Lakehouse.



« En tant qu'entreprise biopharmaceutique mondiale gérant des écosystèmes de données complexes, Gilead a adopté Informatica pour alimenter notre base de données d'entreprise avec des données fiables, de haute qualité et maîtrisées », a déclaré Sachin Sontakke, responsable des données et de l'analytique, R&D, PDM et Tech Ops, chez Gilead Sciences. « L'intégration des services d'IA générative d'Informatica et d'AWS va considérablement améliorer notre capacité à fournir des données prêtes pour l'IA dans l'ensemble de notre organisation » .



Les recettes pour les agents IA conçus avec Amazon Bedrock sont désormais disponibles



Informatica a annoncé deux nouvelles recettes pour ses agents IA conçus avec Amazon Bedrock : Supply Chain Management et Simple REACT Agent AI sont désormais disponibles. Grâce à ces recettes d'agents, les clients peuvent traiter des requêtes en langage naturel à travers les services Informatica tels que Master Data Management, Data Governance et Catalog, ainsi que les services d'AWS, Oracle et Salesforce, entre autres. La structure agentique d'Informatica fournit les éléments de base de la gestion des données et s'appuie sur Amazon Bedrock pour planifier, orchestrer et exécuter les workflows en fonction de la requête et fournir une réponse résumée.



Amazon Bedrock offre une large sélection de modèles de base entièrement gérés par les principales sociétés d'IA via une interface de programmation d'application (API) unique, avec des fonctions de sécurité de niveau entreprise et la prise en charge du protocole de contexte de modèle (MCP). Les normes ouvertes permettent aux clients d'utiliser des recettes ou des blocs de construction de la gestion des données d'Informatica pour construire des agents qui maintiendront le contexte à travers plusieurs appels de modèles de base tout en se conformant aux exigences de gouvernance des données - essentielles pour les flux de travail complexes et l'orchestration à travers les systèmes de l'entreprise.



Connecteur CDI pour Amazon SageMaker Lakehouse (Private Preview) :



Informatica a annoncé la présentation en avant-première privée de son connecteur CDI (Cloud Data Integration) pour Amazon SageMaker Lakehouse, un service entièrement géré qui combine les fonctionnalités de data lake et de data warehouse, permettant aux utilisateurs de stocker, d'analyser et de construire des modèles d'apprentissage automatique (ML) à partir de données structurées et non structurées dans un environnement unique et unifié. Informatica est reconnu comme partenaire de lancement d'Amazon SageMaker Lakehouse. Le connecteur permet aux clients d'ingérer des données provenant de plus de 300 sources d'entreprise avec plus de 50 000+ connexions de métadonnées et de construire des pipelines sans code/à faible code avec la prise en charge du format de table ouvert Apache Iceberg. Grâce à cette connectivité d'entreprise, les clients peuvent désormais analyser et traiter leurs données dans les data warehouse et les data lakes, quel que soit le stockage AWS sous-jacent ou le moteur de requête.



SQL ELT pour Amazon Redshift :



Grâce à l'expérience ELT native d'Informatica pour Amazon Redshift et à la prise en charge des fonctions SQL natives d'Amazon Redshift prêtes à l'emploi, les clients peuvent désormais exécuter leurs pipelines de données à haut volume sans code en utilisant la puissance de calcul native d'Amazon Redshift pour simplifier le traitement des données et réduire les temps de latence et les coûts d'acheminement des données. Les clients peuvent également utiliser en toute transparence les fonctions SQL uniques d'Amazon Redshift directement à partir de la plateforme Intelligent Data Management Cloud d’Informatica.



Certification AWS Generative AI Competency :



Informatica a annoncé avoir obtenu l'AWS Generative AI Competency, une certification de spécialisation qui distingue Informatica en tant que partenaire AWS avec des compétences techniques démontrées et des succès clients avérés. Avec la AWS Generative AI Competency, Informatica dispose de l'expérience et de l'expertise démontrées dans le cadre de projets réussis pour relever les défis des clients, mettre en œuvre des stratégies de transformation numérique et fournir des résultats commerciaux optimisés par Informatica avec les technologies d'IA générative d'AWS.



« La plateforme cloud d'Informatica, alimentée par l'IA, s'intègre à Amazon Bedrock pour développer des agents IA sophistiqués qui transforment la façon dont les entreprises gèrent et extraient de la valeur de leurs données stratégiques », a déclaré Rahul Pathak, Vice-président, Data & Artificial Intelligence Go-to-Market chez AWS. « Cette collaboration avec Informatica montre comment les modèles fondateurs sécurisés et évolutifs d'AWS aident les partenaires à accélérer sur le plan de l'innovation, en permettant aux clients de simplifier les workflows de données complexes et de transformer les requêtes en langage naturel en informations commerciales exploitables dans l'ensemble de leur écosystème de données. »



« Notre étroite collaboration avec AWS nous aide à apporter des innovations significatives dans le domaine de l'IA d'entreprise », a déclaré Krish Vitaldevara, Chief Product Officer chez Informatica. « En intégrant la vaste sélection de modèles de base et les outils d'entreprise robustes d'Amazon Bedrock, nous permettons aux clients de créer des agents IA sophistiqués qui orchestrent intelligemment des workflows à travers des centaines de sources de données d'entreprise... En outre, l'obtention de la compétence AWS GenAI constitue une étape importante dans notre collaboration stratégique avec AWS. »



Ces annonces sont faites à l'occasion de l'Informatica World 2025 à Las Vegas, où l’Intelligence Artificielle Générative occupe une place centrale.