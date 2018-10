Information Builders dévoile la nouvelle plate-forme WebFOCUS pour une intelligence illimitée

Information Builders, leader en solutions de Business Intelligence (BI), analytics et gestion de données, annonce le lancement de la nouvelle plate-forme analytique et de BI WebFOCUS, alliant la facilité d’utilisation et l’évolutivité démontrée de la solution. La nouvelle plate-forme WebFOCUS est dotée d'une nouvelle interface utilisateur, entièrement responsive et d'un workflow intuitif pour automatiser et simplifier les tâches complexes. Contrairement aux outils limités qui n’évoluent pas efficacement, la nouvelle plate-forme WebFOCUS permet à toute personne connectée à une organisation d’accéder aux informations et aux données pour optimiser les prises de décisions. Cela inclut les parties prenantes extérieures à l’entreprise, essentielles à sa réussite : clients, consommateurs, citoyens, partenaires et fournisseurs.



Trop souvent, les entreprises mettent en œuvre des solutions de BI et d’analytics qui répondent uniquement aux besoins d’un nombre limité de services ou d’utilisateurs finaux. Au fur et à mesure que l’importance de l’analytics augmente, les entreprises ont besoin d’une solution qui s’adapte parfaitement à leur croissance, tout en offrant une expérience intuitive pour que chacun tire parti de la puissance des données dans la prise de décision.



WebFOCUS d’Information Builders aide les entreprises à transformer leurs données brutes et leurs informations en action éclairée grâce à plusieurs nouvelles fonctionnalités qui améliorent la flexibilité et l’évolutivité, encouragent la collaboration et la communication et renforcent la puissance analytique.



Évolutivité continue



Avec WebFOCUS, l'évolutivité concerne aussi bien les utilisateurs, les sources de données que les performances, à un coût matériel et logiciel nettement inférieur à celui d’autres outils et plates-formes de BI. Par exemple, First Rate, fournisseur d’un logiciel d’analyse de portefeuille et de mesure de la performance, traite plus de 2,5 millions de portefeuilles par heure chaque soir après la fermeture des marchés avec WebFOCUS. L'entreprise peut facilement ajouter des serveurs à son architecture existante pour répondre aux besoins grandissants sans avoir à reconfigurer sa solution de BI et d'analyse. Optimisé par Amazon Web Services, Total Access Cloud d'Information Builders prend également en charge une flexibilité et une évolutivité encore plus importantes pour gérer la croissance et les demandes imprévues.



Associer la gouvernance de la BI à l’autonomisation et la collaboration des utilisateurs



La nouvelle plate-forme WebFOCUS combine la gouvernance traditionnelle de la BI avec des analyses de données agiles orientées business. Elle peut fournir une large gamme de rapports, tableaux de bord, documents et applications, tout en permettant aux utilisateurs de créer leurs propres visualisations de données, graphiques et infographies, le tout au même endroit, en toute sécurité, à grande échelle et dans le cloud ou sur site.



Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience simple et immersive avec le WebFOCUS Designer pour créer et gérer tous les outils analytiques. Des applications, des tableaux de bord et des infographies faciles à utiliser peuvent être créés avec des modèles entièrement responsive en quelques minutes avant d'être intégrés dans des portails ou des applications tierces ou déployés en mode autonome.



WebFOCUS BI Portal prend en charge la diffusion et la consommation de contenu analytique correspondant aux besoins spécifiques des utilisateurs dans toute l’organisation. Les administrateurs peuvent facilement gérer les déploiements, l'accès et la présentation du contenu BI aux utilisateurs internes ou externes à l’entreprise. Les utilisateurs finaux peuvent ensuite personnaliser et adapter ce contenu ou même choisir d’intégrer du contenu créé par des pairs.



Puissance analytique inégalée



La nouvelle plate-forme WebFOCUS permet aux entreprises d’extraire le plus de valeur possible de leurs données en apportant plusieurs améliorations à la variété de fonctionnalités de la plate-forme.



Parmi les améliorations majeures :



• Une suite complète de fonctions de data science intégrées à WebFOCUS et reposant sur les outils d’accès aux données et aux outils de nettoyage de données d’Information Builders. En plus de la solution prédictive RStat pour la BI, la modélisation des données et le scoring, WebFOCUS offre désormais l’intégration aux systèmes réseaux, modèles et fonctions statistiques R et Python. Des solutions d’IA, de marchine learning et d’analyses prédictives peuvent être intégrées, déployées et utilisées par des centaines voire des milliers d’utilisateurs.



• Introduction de WebFOCUS Intelligent Objects, qui permet aux utilisateurs d’exploiter de manière collaborative les résultats de leurs analyses grâce à une nouvelle couche de métadonnées dynamiques qui est automatiquement générée lors de la création des analyses. Un utilisateur peut voir et accéder à des vues préexistantes similaires et connexes, ce qui permet à chacun de s’appuyer sur le travail des autres, d’accélérer le rythme de l’innovation au sein de l’organisation et de réduire la redondance.



• Une multitude de nouvelles fonctionnalités liées à la gestion des données, notamment un nouvel assistant de préparation des données, des fonctions de réécriture de données, des adaptateurs Big Data pour Amazon Redshift, Google BigQuery et MariaDB, et un nouvel outil pour l'analyse par simulation et la modélisation de la sensibilité.



Gene Peters, Président et CEO de Rosnet, ajoute:

« Information Builders est un véritable partenaire de Rosnet et travaille constamment à nous fournir les solutions data dont nous avons besoin pour faire progresser notre entreprise. L’évolutivité des solutions d’Information Builders a été essentielle pour répondre aux exigences de notre activité en pleine croissance et réduire les coûts. Nous avons reçu des commentaires extrêmement positifs de nos utilisateurs finaux - des analystes métiers à nos clients - et sommes ravis de déployer le nouveau WebFOCUS. »



Frank J. Vella, Chief Operations Officer, Information Builders, ajoute :

« Chez Information Builders, nous pensons que lorsque l’accès aux données n’est pas limité, les opportunités sont illimitées. Pendant trop longtemps, les entreprises ont été contraintes par des solutions qui n’offrent pas l’évolutivité et la facilité d’utilisation requises pour libérer la puissance de leurs informations et permettre aux employés à tous les niveaux de prendre des décisions plus intelligentes, plus efficaces et plus rapides. Nous sommes fiers de dévoiler la nouvelle plate-forme WebFOCUS pour diffuser une intelligence illimitée dans toutes les organisations. ”