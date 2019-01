Information Builders nomme Frank J. Vella au poste de Président Directeur Général

Information Builders, leader des solutions de Business intelligence (BI) et d’analyse décisionnelle annonce la nomination de Frank J. Vella au poste de Président Directeur Général (CEO). Relevant du conseil d'administration, il sera en charge de la gestion et du fonctionnement dans tous les domaines de l’entreprise. Leader mondialement reconnu dans l’IT, Frank J. Vella sera le moteur de la croissance, s’appuiera sur une culture-client bien établie et conduira l’entreprise à capitaliser sur les opportunités des marchés émergents.



C’est une étape majeure dans l’histoire d’Information Builders, pionnier des logiciels de BI et basé à New York, dans la mesure où Vella succède à son fondateur et PDG, Gerald. D. Cohen. Gerald Cohen restera président du conseil d’administration et conseiller principal de Frank Vella.



Pendant 43 ans, Gerald Cohen a guidé Information Builders au cours de nombreuses phases d’innovation et a créé une entreprise leader de son secteur dont la vision était de faciliter l’accès aux données à un plus grand nombre de personne pour une meilleure compréhension et de meilleures décisions. Cette vision initiale reste immuable et pertinente pour la technologie, les systèmes et les environnements de données complexes d’aujourd’hui. Parmi les réalisations les plus importantes de Cohen, citons la création d'une culture d'entreprise axée sur la résolution des problèmes et la création de valeur pour les clients grâce à des solutions logicielles hautement évolutives.



Vella a rejoint Information Builders en novembre 2017 en tant que directeur des opérations, à la suite d'un investissement en actions de Goldman Sachs. Depuis lors, il a dirigé les efforts de modernisation dans plusieurs domaines de l'entreprise, notamment les produits, l'innovation, le marketing, les ventes et les canaux de distribution. Frank Vella a supervisé le lancement de WebFOCUS, la plateforme d’analyse phare de l’entreprise. Cela incluait des améliorations significatives de l'interface et de l'expérience utilisateur, l'ajout de capacités d'analyse avancées et une multitude de nouvelles capacités de gestion des données. De plus, sous sa direction, des dirigeants clés ont intégré l'équipe de direction pour apporter les compétences requises pour innover et saisir les nouvelles opportunités du marché. La société a également investi dans la modernisation des processus et de la technologie dans le cadre d’améliorations et d'efficiences opérationnelles.



Frank J. Vella, Président Directeur Général d’Information Builders, souligne : « Je suis impatient de continuer à développer le remarquable héritage créé par Gerry et ses cofondateurs. L'esprit d'innovation et l'excellence du service client, favorisés par une culture d'entreprise positive, sont au cœur des préoccupations d’Information Builders depuis sa création. Les grands défis propres aux données génèrent le besoin de solutions plus robustes. En capitalisant sur les forces éprouvées de nos produits, nous accélérerons le rythme de l’innovation. Grâce aux investissements en R&D dans l'analyse avancée, nous faciliterons l'accès aux données sécurisées et aux analyses sophistiquées, faciles à créer et à utiliser. Information Builders sera à l’avant-garde pour fournir des données et de l’analyse à grande échelle. »



Gerald D. Cohen, président du conseil d’administration d’Information Builders, explique : « J’ai eu plaisir à travailler aux côtés de Frank. Je suis enthousiaste à l’idée de lui laisser tirer parti de notre héritage en matière d’innovation et de ce que nous faisons de mieux : aider nos clients à résoudre leurs problèmes, changer des choses dans la vie de chacun et anticiper les besoins de la prochaine génération en matière de données. Je suis impatient de continuer à travailler avec lui dans la prochaine aventure de l’entreprise. »

Peter Gyenes, membre du conseil d'administration d'Information Builders, détaille : « Gerry a construit une société extraordinaire et est un pionnier respecté du secteur. Au cours de l’année écoulée, Gerry et Frank ont ​​travaillé ensemble pour positionner l’entreprise de manière à assurer son succès à long terme. Nous sommes confiants que grâce au leadership de Frank, l’entreprise prospérera et atteindra de nouveaux niveaux de croissance et d’innovation. »