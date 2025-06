Infosys BPM déploie des agents d’IA pour transformer les fonctions Finance & Comptabilité

Infosys BPM, la filiale d’Infosys spécialisée dans la gestion des processus métier (NSE, BSE, NYSE : INFY), annonce le lancement d’agents d’IA pour le traitement des factures, intégrés à sa solution cloud phare Infosys Accounts Payable on Cloud. S’appuyant sur la technologie Infosys Topaz, cette innovation opère un changement de paradigme : elle fait évoluer le traitement des factures d’un modèle humain assisté par l’IA vers une approche autonome, pilotée par l’IA. Résultat : des gains significatifs en termes d’efficacité, une précision accrue et une expérience utilisateur optimisée.



Conçue pour fonctionner de manière autonome, la solution s’appuie sur des agents d’IA dotés de capacités avancées de prise de décision, capables de gérer avec rapidité et précision des scénarios métier complexes. Cette approche « AI-first » autonome permet une gestion bout-en-bout des workflows : les agents d’IA orchestrent des processus dynamiques, s’adaptent à l’évolution des règles métier et exécutent des tâches complexes avec un minimum d’intervention humaine.

La nouvelle solution Accounts Payable on Cloud, propulsée par l’IA agentique, vise à améliorer significativement l’efficacité opérationnelle et à permettre aux entreprises de gagner en agilité et en capacité de montée en charge.

Alimentée par la pile d'IA de Microsoft,, la solution combine Azure AI Foundry , d’autres modèles de langage (LLMs) et des agents d’IA personnalisés. L’intégration des Cognitive Services aux offres Platform-as-a-Service (PaaS) d’Azure permet de proposer une solution d’IA intelligente, évolutive et prête pour un déploiement à l’échelle entreprise.



Cette solution a été développée en étroite collaboration avec Americana Restaurants, le plus grand opérateur de restauration rapide au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Kazakhstan, avec un réseau de plus de 2 600 établissements. Fort du succès du déploiement de la solution Accounts Payable on Cloud chez Americana, Infosys BPM y intègre désormais l’IA agentique afin d’autonomiser le traitement des factures, et ainsi renforcer l’efficacité opérationnelle et la précision des processus.







Harsh Bansal, Chief Financial Officer et Chief Growth Officer, au sein d’Americana Restaurants, déclare : « Chez Americana Restaurants, nous sommes résolument engagés dans la transformation digitale. À mesure que nous développons nos opérations, l’automatisation intelligente devient un levier clé pour gagner en efficacité et en agilité. Grâce à la solution Infosys Accounts Payable on Cloud dopée à l’IA, nous avons accéléré le traitement des factures, amélioré la précision et renforcé notre performance opérationnelle. L’intégration de l’IA agentique pousse encore plus loin cette avancée : elle réduit notre dépendance aux interventions manuelles et introduit davantage d’intelligence et d’autonomie dans nos processus. Nous sommes fiers d’avoir été les pionniers de cette initiative aux côtés d’Infosys et impatients de poursuivre notre collaboration avec Infosys BPM pour construire ensemble un avenir plus agile et intelligent. »







Stephen Boyle, Global Leader, GSIs, ESIs et Advisories, au sein de Microsoft, ajoute : « Nous saluons l’initiative d’Infosys BPM, qui intègre les agents d’IA Microsoft dans sa solution Accounts Payable on Cloud, démontrant ainsi le potentiel de l’IA pour rationaliser des workflows complexes et optimiser des opérations métier critiques. Cette innovation illustre la capacité de transformation d’Infosys et ouvre la voie à une automatisation intelligente comme moteur de performance pour les entreprises de demain. »







Anantha Radhakrishnan, CEO & Managing Director, au sein d’Infosys BPM, précise : « Avec l’intégration de l’IA agentique dans notre solution Infosys Accounts Payable on Cloud, nous redéfinissons les possibilités dans les fonctions Finance et Comptabilité. En combinant Infosys Topaz avec une architecture multi-agent conçue sur mesure et la stack IA de Microsoft, nous avons développé une solution autonome dès sa conception, capable de s’adapter au changement et conçue pour évoluer. Cela illustre pleinement notre volonté de repousser les frontières de l’innovation et de fournir aux entreprises du monde entier une valeur ‘métier’ inégalée. »