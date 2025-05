Infosys lance plus de 200 agents d’IA pour les entreprises au sein de son offre Infosys Topaz™ et de Google Cloud

Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY), leader mondial des services et du conseil numériques de nouvelle génération, annonce aujourd’hui le lancement de plus de 200 agents d’IA pour les entreprises, développés dans le cadre de son offre IA Infosys TopazTM et basés sur la plateforme Google Cloud’s Vertex AI. Ces agents ont été conçus pour générer des résultats concrets en transformant les workflows complexes et en gérant efficacement des opérations multi-agents à grande échelle.



Ces agents d’IA s’adressent à de nombreux secteurs : santé, finance, retail, télécommunications, manufacturier et agricole. Grâce à des technologies avancées de machine learning et à une architecture cognitive, ils disposent de fonctionnalités puissantes telles que l’extraction de données – transformant des entrées brutes en informations exploitables – et la prise en charge de données multimodales pour traiter efficacement des formats variés. Leur communication sécurisée via des canaux chiffrés et leur conformité aux normes de confidentialité assurent la protection des données sensibles.



Ces agents se distinguent aussi par leur capacité à prendre des décisions de manière autonome, en analysant des scénarios complexes et en exécutant des tâches avancées de façon indépendante, renforçant ainsi l'efficacité opérationnelle.



Quelques exemples d’applications concrètes :



Planification prédictive de la capacité réseau : un agent de surveillance suit en continu la capacité du réseau en temps réel et émet des alertes en cas de besoin. Ce suivi proactif permet d’anticiper les problèmes, d’optimiser les ressources et d’améliorer la fiabilité et l’expérience utilisateur.

Comptabilité fournisseurs et clients : un agent de finance d’entreprise garantit l’exactitude des rapports financiers et la gestion des flux de trésorerie, réduisant ainsi les retards de paiement ou les oublis de recouvrement, et renforçant la fiabilité financière globale.

Industrie manufacturière : un agent de prévision utilise des données en temps réel pour anticiper la demande en pièces détachées automobiles, optimiser les stocks et ajuster la production. Il peut même commander automatiquement les pièces manquantes, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Balakrishna D. R. (Bali), Executive Vice President, Global Services Head, AI and Industry Verticals chez Infosys, a déclaré : « Le lancement de plus de 200 agents d’IA marque une étape majeure dans notre volonté constante d’innover et de rester à la pointe de l’IA d’entreprise. En combinant la puissance d’Infosys Topaz™ avec les frameworks avancés de Google Cloud, nous renforçons la synergie entre l’humain et l’intelligence artificielle, pour offrir davantage de performance et de précision dans tous les secteurs. Cette initiative témoigne à la fois de notre expertise technologique et de notre engagement à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. »



Victor Morales, Vice President of GSI and Consulting Partnerships chez Google Cloud, ajoute : « Les agents d’IA pour les entreprises peuvent transformer les opérations en renforçant l’efficacité, en réduisant les coûts et en améliorant les processus décisionnels. Les agents développés par Infosys, s’appuyant sur la plateforme Vertex AI de Google Cloud, offrent aux entreprises les moyens de gérer des workflows complexes et des environnements multi-agents à grande échelle. »



Le lancement de ces agents d’IA marque une étape importante, et est le fruit direct du Centre d’Excellence Google Cloud, alimenté par Infosys TopazTM. L’initiative combine les capacités avancées d’Infosys en matière d’IA et la technologie d’IA générative de Google Cloud pour offrir des solutions innovantes aux entreprises.