Infosys lance l’Agentic AI Foundry au sein d’Infosys Topaz pour accélérer l’adoption de l’IA en entreprise

Infosys (NSE, BSE, NYSE : INFY), leader mondial des services et du conseil numériques de nouvelle génération, dévoile sa nouvelle offre Infosys Agentic AI Foundry , une solution complète conçue pour accélérer le développement et le déploiement d'agents d'IA fiables et adaptés aux environnements de production. L'Agentic AI Foundry, qui fait partie d' Infosys TopazTM , offre aux entreprises une feuille de route stratégique pour adopter des agents d'IA de manière responsable et éthique, tout en assurant une architecture technologique pérenne et ouverte aux futures avancées en matière d’intelligence artificielle. L’Agentic AI Foundry permet une intégration fluide des agents d’IA dans les environnements métiers, opérationnels et IT, afin d'accélérer les décisions, d'améliorer l'expérience des clients et d'accroître l'efficacité opérationnelle. Elle s’appuie sur un ensemble riche et évolutif de composants réutilisables, incluant un vaste catalogue d’agents IA préconfigurés – transverses et sectoriels – permettant aux entreprises de concevoir, adapter, déployer, superviser et mesurer efficacement leurs projets IA.



Les entreprises pourront intégrer ces agents dans n'importe quelle plateforme interne ou tierce, garantissant ainsi une mise en œuvre accélérée des solutions d'IA. L'Agentic AI Foundry permet aux utilisateurs de créer leurs propres agents ou de personnaliser les agents préconfigurés pour les adapter à leurs enjeux. Grâce à son architecture ouverte, évitant tout enfermement technologique, l’Agentic AI Foundry offre aux entreprises une voie claire, responsable et orientée résultats vers l’adoption de l’IA à grande échelle, tout en garantissant performance, interopérabilité et rentabilité.



L’Infosys Agentic AI Foundry a pour objectif de transformer les entreprises de tous les secteurs : pour une entreprise technologique mondiale, Infosys a déployé un agent IA de recherche avancé, basé sur l’apprentissage continu, qui fournit des informations complètes sur les produits en quelques secondes, réduisant de 50 % les délais de résolution du support et améliorant de 24 % la satisfaction client. De même, pour une grande société de services, les agents d'IA ont permis d’automatiser des processus d'audit complexes, depuis l’échantillonnage des transactions jusqu’à la collecte et l’analyse documentaire, renforçant l’intégrité des données financières.



Infosys met également en œuvre cette technologie au sein de ses propres opérations, dans une logique "AI-first", pour favoriser l'efficacité, l'innovation et la rentabilité. Par exemple, le déploiement d'une solution multi-agents d'automatisation des factures au sein de son équipe financière a permis de rationaliser les processus en améliorant la productivité de plus de 50 %, tout en réalisant des économies significatives et en améliorant l'efficacité opérationnelle.



Phil Fersht, Chief Executive Officer and Chief Analyst, HFS Research, explique : "La frontière entre les capacités humaines et les logiciels alimentés par l'IA s’amenuise rapidement et son impact sur les services informatiques et métiers sera considérable. L'approche d'Infosys en matière d'IA agentique est une démarche essentielle pour soutenir les entreprises qui subissent une pression croissante pour intégrer ces capacités dans l'expérience de leurs employés et de leurs clients."



Balakrishna D. R. (Bali), Executive Vice President, Global Services Head, AI and Industry Verticals, Infosys, a déclaré : "Chez Infosys, nous sommes convaincus que l’innovation de demain repose sur une IA utilisée de manière responsable et efficace. L’Infosys Agentic AI Foundry constitue un véritable levier de transformation pour les entreprises, en leur offrant une voie claire, éthique et structure, tournée vers l’avenir afin d'exploiter tout le potentiel de l'IA. En intégrant de manière transparente les agents d'IA dans les écosystèmes, nous permettons aux entreprises d'innover plus rapidement, d'opérer plus intelligemment et de construire leur leadership dans un monde numérique en perpétuelle évolution."