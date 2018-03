Initiation à l'écosystème Hadoop, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Hive, Pig, Sqoop, Spark et leurs amis...

Hive est une infrastructure informatique similaire au Data Warehouse qui fournit des services de requêtes et d'agrégation de très gros volumes de données stockées sur un système de fichier distribué de type HDFS. Hive fournit un langage de requête basé sur le SQL (norme ANSI-92) appelé HiveQL (Hive Query Language), qui est utilisé pour adresser des requêtes aux données stockées sur le HDFS. Le HiveQL permet également aux utilisateurs avancés/développeurs d'intégrer des fonctions Map et Reduce directement à leurs requêtes pour couvrir une plus large palette de problèmes de gestion de données. Lorsque vous écrivez une requête en HiveQL, cette requête est transformée en job MapReduce et soumis au JobTracker pour exécution par Hive. Voici un exemple de requête écrite en HiveQL. Trouver la température maximale par année :



USE default ;

CREATE TABLE records (year string, temperature INT, quality INT) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' ;

LOAD DATA LOCAL 'data/sample.txt' OVERWRITE INTO TABLE records ;

SELECT year, MAX(temperature) FROM records WHERE temperature !=9999 AND (quality == 0 OR quality == 1) GROUP BY year ;