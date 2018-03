Intelligence Augmentée : Du Prédictif au Prescriptif

Un pas plus loin, que tous les éditeurs n'ont pas encore franchi, mènerait à l'Analyse Prédictive, sur laquelle la Francophonie s'est alignée sur la très Anglo-Saxonne, " Predictive Analysis ". Elle propose une manière de prévoir l'avenir par la projection de données historiques, suivant des règles statistiques complexes, souvent réservées aux initiés. Elle entend prédire ce qui se passera si on ne fait rien, si on change tel ou tel paramètre, au gré de l'inspiration, de la curiosité ou de l'intuition des décideurs, dans une équation rarement maîtrisée.



Mais peut-on raisonnablement prétendre tester toutes les combinaisons possibles dans les environnements de complexité et de changement que nous connaissons ?



L'Analyse Prédictive fait long feu, trop compliquée pour le " Business User " !, et la Data-Visualisation se banalise. Alors que reste-t-il au décideur qui veut aller plus loin que la simple visualisation et la projection de son existant ? Le manager 4.0 a besoin de comprendre les interactions entre les paramètres qui conditionnent la réussite de sa mission et qu'on lui donne LA solution. Qu'il s'agisse d'un KPI ou de la résolution d'un problème industriel ponctuel, la complexité des interactions qui régissent son environnement va croissante, ce qui pousse le décideur à aller au-delà des simples outils de connaissance ou de projection, vers l'Intelligence Artificielle qui lui propose une décision, LA meilleure décision possible, pour améliorer son KPI ou résoudre son problème.



Il y a beaucoup trop de combinaisons, souvent des milliards, pour toutes les visualiser, les tester ou les projeter. C'est à l'Intelligence Artificielle de le faire pour lui.



Inventée par Mondobrain, l'Intelligence Augmentée est à ce titre, le premier véritable outil Décisionnel, car il propose, avec l'Intelligence Artificielle, un instrument de Prescription qui va recommander la meilleure Décision possible en fonction des paramètres historiques qu'elle analyse et des contraintes qui lui sont données. Cette recommandation n'est pas seulement le produit " ex-machina " d'un calcul algorithmique complexe, elle est aussi le fruit de l'Intelligence Humaine qui seule est apte à poser les bonnes questions et intégrer les contraintes de l'environnement.



L'Intelligence Collective, troisième volet de l'Intelligence Augmentée, permet de rassembler et de conjuguer les expériences et les points de vue de tous les acteurs d'une Décision, assurant ainsi son adoption, sa conduite et son exécution. Grâce à ses fonctionnalités simples et efficaces de travail collaboratif, elle permet d'impliquer toute la communauté professionnelle pour aboutir non seulement à trouver LA meilleure décision possible, mais aussi la faire adopter sans heurt car elle est le produit du travail de tous ceux qui auront la charge de l'implémenter. En devenant un parfait outil de suivi et de résolution de problèmes, l'Intelligence Augmentée rend naturelles les applications d'audit, de traçabilité et de suivi qui l'accompagnent.



L'Intelligence Augmentée se développera comme une trainée de poudre si elle sait se rendre aussi simple à utiliser et déployer que la vague de Data-Visualisation qui l'a précédée et conjuguer intuitivement et collectivement les intelligences Humaine et Artificielle, que beaucoup opposent.



L'Intelligence Augmentée constitue le fondement du Management 4.0.