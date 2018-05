Intelligente mon entreprise ? L'analytique, toute l'analytique et rien que l'analytique

Les sociétés évoluent dans une atmosphère digitale faite d'influences exogènes.



L'individu, l'utilisateur, le consommateur, exercent une première influence. Nos canaux d'achat, de réservation, de communication sont numériques. C'est une facilité que l'on attend de son entreprise, de ses partenaires et de ses prestataires. Et les exigences professionnelles portent sur des technologies comme le big data, le cloud computing, la blockchain, l'IoT ou encore l'identité numérique.



Les très grandes entreprises du digital ont elles aussi remodelé la manière de faire du commerce et la manière de se comporter. Certains y voient un risque, d'autres des opportunités à saisir. Le digital reste un pari.



Influences contraignantes certes, mais influences quoiqu'il en soit, les lois et règlements participent de la transformation. Comptabilité et finances, droit du travail, santé, confidentialité des données, une part importante du budget de l'IT est consacrée au respect de ces multiples réglementations.



La concurrence enfin, et non la moindre des influences, joue pleinement son rôle de trouble-fête. Celle des nouveaux entrants a contribué à bouleverser les codes et les méthodes mais il ne faut pas ignorer la force du pouvoir de négociation de ses fournisseurs, ses distributeurs et clients, l'existence des produits de substitution et les degrés d'intensité d'une concurrence elle aussi soumise à la course à l'innovation.



De près ou de loin, tous ont en commun la donnée.