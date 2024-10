Les nouvelles fonctionnalités de MicroStrategy ONE permettent aux entreprises de renforcer la fiabilité, l'accessibilité et l'explicabilité de la GenAI pour une prise de décision plus rapide et plus précise

Cette nouvelle version marque le premier anniversaire de MicroStrategy AI. Au cours des 12 derniers mois, MicroStrategy a innové en étroite collaboration avec ses clients pour relever les nombreux défis auxquels les entreprises sont confrontées pour tirer parti de la valeur et du ROI de l’IA générative (GenAI) dans toute l'entreprise, notamment en termes de complexité d'intégration, d’hallucinations et de manque de confiance. Les nouvelles fonctionnalités de MicroStrategy ONE permettent à tous les utilisateurs (et pas seulement aux data analysts), d'obtenir de la plateforme analytique des insights facilement compréhensibles.



“ MicroStrategy nous a permis d’appliquer la data avec efficacité dans toute l’entreprise. Les insights que nous obtenons sont à la base de tout ce que nous faisons, des employés de première ligne en relation avec les clients en magasin, en passant par notre logistique, notre chaîne d'approvisionnement, les produits que nous achetons et vendons, jusqu'à la planification de notre stratégie globale,” déclare Keryn McKenzie, Chapter Area Lead for Data, Insights & Services chez Warehouse Group.



Auto, le bot basé sur l’IA de MicroStrategy est enrichi des nouvelles fonctionnalités suivantes :



Auto for Teams: les utilisateurs peuvent désormais interroger Auto directement dans Teams et obtenir des réponses fiables de la plateforme MicroStrategy. Lorsque plusieurs bots Auto sont disponibles, Auto for Teams interprète la question et sélectionne le bot le plus approprié dans la bibliothèque de l'utilisateur. Les employés n'ont plus besoin d'interrompre leur workflow pour basculer sur une autre application ou de passer du temps à choisir entre plusieurs bots pour obtenir les informations dont ils ont besoin.

Auto Narratives: Auto fournit en langage naturel des résumés intégrés de pages ou de visualisations de données spécifiques, et permet ainsi aux utilisateurs de tous niveaux de comprendre le contexte et les implications des données présentées. Les narratifs s'adaptent dynamiquement en fonction des vues de l'utilisateur et des conditions de filtrage. Les auteurs peuvent adapter le format et utiliser des codes couleur pour mettre en évidence les points clés et les tendances.

Réponses aux questions ouvertes: Auto est maintenant encore plus apte à utiliser la base de connaissances d'une organisation ainsi que les expériences de travail individuelles des utilisateurs pour comprendre le contexte de la requête d'un utilisateur. Grâce à ce contexte, Auto fournit des réponses et des informations exactes, pertinentes et personnalisées qui permettent aux employés de prendre des décisions rapides et adéquates.

Datasets multiples pour les bots: Auto permet désormais aux auteurs d'incorporer plusieurs datasets dans un bot sans les consolider dans un dataset unifié. Les auteurs peuvent ainsi créer des bots plus rapidement en exploitant les datasets existants, ce qui facilite la réutilisation de schémas et de modèles de dataset.



Au-delà de l'IA, MicroStrategy ONE rationalise et simplifie l'accès aux données pour un plus grand nombre d'utilisateurs grâce aux nouvelles fonctionnalités suivantes :



Hyper Accessibility: la nouvelle compatibilité avec les lecteurs d'écran et la prise en charge de la navigation avec le clavier uniquement rendent l'extension de navigateur HyperIntelligence™ plus pleinement accessible. Les utilisateurs bénéficient d'insights instantanés et contextuels sans souris ni dispositif de pointage, ce qui est essentiel pour les personnes en situation de handicap.

MicroStrategy for Office365: de nouvelles fonctions complémentaires pour PowerPoint et Excel permettent aux utilisateurs d'importer, dans des workbooks Excel ou des présentations PowerPoint, des tableaux de bord entiers ou une sélection de chapitres et de pages avec la possibilité de rafraîchir automatiquement le contenu et de partager entre les tableaux de bord des prompts et les réponses associés.

Python Action Buttons: les utilisateurs peuvent créer des workflows automatisés dans les tableaux de bord en utilisant des insights pour mener des actions Python dans des applications tierces telles que Salesforce ou Workday.

Tableau Connector: les utilisateurs peuvent accéder aux datasets de MicroStrategy directement dans Tableau, grâce à la mise à jour de fonctionnalités, telles que la prise en charge de l'authentification du standard OpenID Connect (OICD) et la possibilité de modifier les sélections d'objets des datasets.



« La nouvelle version de MicroStrategy ONE lutte contre la “désillusion” que connaissent tant d'entreprises avec la GenAI », déclare Saurabh Abhyankar, Chief Product Officer chez MicroStrategy. « En améliorant la fiabilité, l'accessibilité et l'explicabilité de l'IA, et en s'intégrant parfaitement à des outils tels que Teams, MicroStrategy ONE permet à tous les employés, quel que soit leur niveau de compétence, d'obtenir rapidement des informations exactes et ainsi de prendre des décisions plus rapides et plus précises.”