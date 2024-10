MicroStrategy reconnue leader pour la deuxième année consécutive dans le rapport Modern Marketing Data Stack de Snowflake

MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), pionnière de la Data Analytics basée sur l’IA, annonce qu’elle est reconnue leader pour la deuxième année consécutive dans le rapport annuel de Snowflake : The Modern Marketing Data Gravity ou « Comment les grands marketers du marché prospèrent dans un monde redéfini par l’IA, la protection de la vie privée et la Gravité des données ». De plus, Snowflake a décerné le 9 octobre à MicroStrategy le prix EMEA Data Cloud Product Acceleration Partner of the Year, qui récompense la capacité de MicroStrategy à accélérer la croissance de ses clients en collaboration avec Snowflake.



Dans son rapport, Snowflake analyse les types d’usage de plus de 9 800 clients afin d'identifier les fournisseurs de technologies que les organisations considèrent lorsqu'elles conçoivent leurs piles de données marketing. Son étude approfondie montre que les clients adoptent des solutions issues d'un écosystème en rapide mutation. Parmi les fournisseurs de solutions d'analytique et de BI, MicroStrategy s'est distinguée en tant que leader auprès des clients de Snowflake. Des milliers de marques parmi les plus grandes et les plus connues au monde ont reconnu le leadership de MicroStrategy en matière d’analytique à grande échelle. MicroStrategy dépasse le simple tableau de bord et l'analytique embarquée pour étendre jusqu’aux employés, partenaires et clients l'accès à l'analytique alimentée par l'IA.



« La plateforme moderne et intuitive de MicroStrategy permet à nos équipes et enseignants de prendre plus facilement et plus efficacement des décisions data-driven », déclare Jason Mangan, Chief Digital Officer de l'Université d'Auckland. « Ce transfert vers le cloud nous garantit également une meilleure évolutivité et une plus grande souplesse au fur et à mesure que nos besoins data évoluent. »



MicroStrategy a été le premier fournisseur de solutions analytiques à lancer une plateforme cloud native et à l'intégrer à la GenAI. MicroStrategy ONE permet à tous les employés d’interroger des données en langage naturel et d’obtenir une réponse immédiatement utile et explicable. Ainsi, toute l'entreprise peut rapidement prendre des décisions data-driven et accélérer sa croissance.



« Que Snowflake reconnaisse MicroStrategy deux années consécutives en tant que leader et partenaire Data Cloud Product Acceleration de l’année pour la région EMEA souligne la valeur commune que nous apportons à nos clients avec notre solution conjointe », déclare Mel Zeledon, EVP of Alliances and Transformation chez MicroStrategy. « Nos capacités d'IA et nos solutions cloud-native apportent data et inisghts à tous les niveaux de l'entreprise pour des prises de decisions plus intelligentes et plus rapides. »