Aujourd'hui, nous avons annoncé une étape importante dans le parcours de notre entreprise : MicroStrategy devient Strategy.



Forts de 35 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse d'entreprise, nous sommes désormais reconnus comme des innovateurs dans les deux technologies les plus transformatrices du siècle : le bitcoin et l'intelligence artificielle. Le nom « Strategy » reflète notre position unique en tant que première et plus grande société de trésorerie en bitcoins au monde, leader en IA+BI et valeur du Nasdaq100. Il signifie également la valeur que nous apportons aux stratégies de nos clients, partenaires, actionnaires et employés.



Avec notre nouveau nom, nous avons introduit un nouveau logo audacieux avec un « B » stylisé, signifiant l'importance de Bitcoin dans notre vision. La couleur principale de la marque est désormais l'orange, qui représente l'énergie, l'intelligence et le bitcoin. Pour découvrir la marque de première main, visitez nos nouveaux sites web :

www.strategy.com - pour les informations sur l'entreprise et la trésorerie Bitcoin

www.strategysoftware.com - pour la technologie AI+BI

store.strategy.com - pour les produits de la marque Strategy.



Nous pensons que notre position en tant que société d'analyse indépendante et cotée en bourse est importante pour l'écosystème des logiciels d'entreprise. Avec Strategy One, nous avons été les premiers à proposer une plateforme AI+BI ouverte dans une architecture multicloud basée sur des conteneurs. Nous continuerons à révolutionner l'utilisation de l'IA dans nos logiciels, en vous donnant la liberté et l'agilité d'innover avec nous.



Nous avons d'autres annonces et lancements de produits passionnants prévus pour 2025, et j'espère que vous nous rejoindrez à Strategy World 2025 pour en savoir plus.



Je suis incroyablement fier de lancer cette nouvelle phase de Strategy, et je vous remercie de faire partie de notre voyage.



Phong Le

President & Chief Executive Officer

Strategy