Istres joue la carte de l’Open Data avec Bittle

Cette démarche stratégique s’inscrit dans le cadre de l’obligation pour les collectivités de plus de 3 500 habitants de se conformer à la loi Lemaire leur imposant d'ouvrir leurs données publiques. L'objectif du projet mené par Istres était donc d'identifier et de préparer des premiers jeux de données à publier, et d'obtenir rapidement un premier résultat.



C’est précisément dans ce contexte que la ville d'Istres a choisi Bittle et Netsystem Digital pour l’aider à rentrer dans ce cadre réglementaire et pour l’accompagner dans l’ouverture de ses données. Une première phase d’expérimentation sur trois mois, proposant une démarche d’accompagnement outillée, a permis d’obtenir des résultats rapides et de publier des premiers jeux de données. Après une première phase de sensibilisation à l'Open Data auprès des différents services de la ville, une cartographie des données a été réalisée, mettant en évidence des données positives (faciles à libérer) et des données sensibles (demandant un peu plus de réflexion).



Cette cartographie a ensuite été modélisée dans DataRendezVous et les données importées sur la plateforme. DataRendezVous™ se positionne comme une plateforme qui rend l’exploitation, la consultation et la valorisation de données simples, attractives et conviviales. Ces caractéristiques lui ont permis de répondre pragmatiquement au projet d’Istres.



Forte du succès de l’expérimentation réalisée, la ville d’Istres a souhaité poursuivre cette démarche sur la durée. DataRendezVous est ainsi devenue la plateforme unique sur laquelle sont déversées les données de différents services, avant d’être ouvertes au public sur un portail web dédié.



Patrick Grimaldi, conseiller municipal de la Ville d’Istres, en charge du numérique et des nouvelles technologies: « Bittle a su nous accompagner tout au long de notre cheminement et nous conseiller efficacement pour mettre en œuvre notre projet Open Data. Nous bénéficions aujourd’hui d’un outil performant, simple à utiliser et qui nous permet de respecter la loi en ouvrant l’accès à nos données aux citoyens. »