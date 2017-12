Ivan Smets rejoint Snowflake, l’Entrepôt de données conçu pour le cloud, aux commandes de la Direction commerciale France et Europe du Sud

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Ivan Smets prend les commandes de l’activité commerciale de Snowflake pour la France et la région de l’Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal, Suisse et pourtour Méditerranéen). Basé à Paris, M. Smets dirige l’équipe commerciale de Snowflake et travaille au développement d’un écosystème de partenaires technologiques et intégrateurs. Il a aussi la responsabilité de définir la stratégie commerciale afin d’adapter le le go-to-market aux spécificités des différents marchés



Ivan Smets a 17 ans d’expérience dans le monde de l’IT et des nouvelles technologies. Avant de rejoindre Snowflake, il a été pendant dix ans chez BMC Software où il a occupé pendant trois ans le poste de Directeur des ventes, Europe du Sud. Il a entre autres, géré des grands comptes du CAC40 et a été en charge du développement mondial de l’activité de BMC chez Airbus Group et Orange. M. Smets a aussi travaillé dans l’univers des start-ups et a passé les quatre dernières années chez Bazaarvoice où il a pu maîtriser les impératifs liés à la transformation digitale en terme de réactivité, d’agilité et d’adaptivité. Ivan Smets a débuté sa carrière en passant près de quatre ans chez Bull Services en tant que Solution Architect . Il a ensuite rejoint Exelians pendant plus de trois ans au poste de Team leader.



Ivan Smets est Ingénieur en agroalimentaire, il a fait ses études en Belgique et il est diplômé de la Haute Ecole Provinciale de Charleroi – Université du travail. Il a aussi suivi un cursus de formation à l’administration des systèmes UNIX et des Bases de données Oracle chez Bull Services.