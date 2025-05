JFrog s'associe à NVIDIA pour accélérer l'IA agentique, en intégrant la plateforme JFrog à NVIDIA Enterprise AI Factory

JFrog Ltd (Nasdaq : FROG), ), « the Liquid Software Company » et créatrice de la plateforme JFrog Software Supply Chain primée, a annoncé aujourd'hui l'intégration de ses outils DevSecOps fondamentaux à la conception validée NVIDIA Enterprise AI Factory. JFrog servira de référentiel logiciel et de registre de modèles sécurisés pour cette architecture IA agentique révolutionnaire.



Après le succès de l'intégration de NVIDIA NIM à la plateforme JFrog, cette nouvelle collaboration offre une solution MLOps complète, conçue pour garantir le déploiement évolutif, sécurisé et transparent des applications basées sur l'IA à l'aide de la plateforme NVIDIA Blackwell.



« L'avenir de l'IA ne dépend pas seulement de l'innovation, mais aussi de la confiance, du contrôle et d'une exécution transparente », déclare Shlomi Ben Haim, CEO et cofondateur de JFrog. « Pour déployer l'IA à grande échelle, les entreprises doivent adopter les mêmes concepts que ceux appliqués aux logiciels : des workflows conviviaux pour les développeurs, une sécurité renforcée, une gouvernance robuste et une gestion complète du cycle de vie. Les modèles ML sont des fichiers binaires et doivent être gérés comme des artefacts logiciels de premier ordre. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à NVIDIA pour intégrer la plateforme de chaîne logistique logicielle de JFrog comme source unique de vérité pour tous les actifs logiciels et IA à NVIDIA Enterprise AI Factory, afin que les organisations puissent créer et déployer en toute confiance des solutions d’IA fiables. »



Fournir une infrastructure critique pour permettre les futures innovations d’IA



La plateforme JFrog offre aux clients une « source unique de vérité » pour les composants logiciels au sein de NVIDIA Enterprise AI Factory, qui contient une suite intégrée et validée de solutions technologiques logicielles que les entreprises peuvent utiliser pour développer, déployer et gérer des charges de travail d'IA agentielle, d'IA physique et de HPC sur site. Cette conception validée vise à permettre aux organisations de contrôler entièrement leurs données et d'exploiter des agents IA avancés dans un environnement sécurisé.



Les principales fonctionnalités sont les suivantes :



Visibilité sécurisée et contrôle des composants logiciels : permet de scanner tous les modèles ML, moteurs et artefacts logiciels à la recherche de problèmes de sécurité, de les versionner, de les contrôler et de les tracer tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

Gestion de bout en bout des artefacts logiciels et des modèles ML : permet de récupérer, de télécharger et d'héberger de manière transparente des modèles et des ensembles de données IA, des conteneurs IA, des conteneurs Docker et des dépendances optimisés pour la conception validée de NVIDIA Enterprise AI Factory.

Provisionnement rapide et fiable des applications IA/ML en temps réel : simplifie la configuration des environnements IA en éliminant le besoin pour les environnements d'exécution d'extraire des composants de l'extérieur de l'organisation, grâce à l'universalité, à l'évolutivité et à la robustesse éprouvées de JFrog Artifactory.

Prêt pour l'avenir des applications d’IA Génératives en constante évolution : gère rapidement et facilement le versionnage des modèles ML et les mises à niveau vers de nouvelles générations de modèles approuvées.

« Les entreprises qui créent des fabriques d'IA doivent gérer la complexité de l'adoption de l'IA tout en garantissant les performances, la gouvernance et la confiance », explique Justin Boitano, Vice President, Enterprise AI Software Products chez NVIDIA. « La plateforme unifiée de chaîne logistique logicielle de JFrog, associée à la conception validée par NVIDIA Enterprise AI Factory, permet une innovation rapide et responsable en matière d'IA à grande échelle. »



L'intégration est conçue pour permettre à la plateforme JFrog de fonctionner en mode natif sur les systèmes NVIDIA Blackwell afin de réduire la latence et de traiter les tâches avec des performances, une efficacité et une évolutivité inégalées. Elle prend en charge un large éventail d'applications d'entreprise basées sur l'IA, de workflows d'IA agentique et physique, de prise de décision autonome et d'analyse de données en temps réel dans divers secteurs, notamment les services financiers, la santé, les télécommunications, la vente au détail, les médias et la fabrication. De plus, le système tire parti du savoir-faire technique et de l'écosystème de partenaires de NVIDIA pour aider les entreprises à accélérer leur retour sur investissement et à atténuer les risques liés au déploiement de l'IA.