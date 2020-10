Jean-François Sebastian prend la tête de la filiale française de SAS

Avant de prendre cette fonction, Jean-François Sebastian, ingénieur diplômé de l’ECE Paris, a été Directeur Commercial France de SAS pendant 2 ans.



Il avait auparavant occupé des fonctions commerciales et de management dans le Service et le Logiciel, dans différents groupes comme notamment GFI, HP Enterprise et McAfee.



Il a également eu une expérience entrepreneuriale pendant 6 ans.



"En cette année de changements sans précédent, SAS aide les organisations à faire face à la situation, à redémarrer leurs opérations et à réimaginer leur avenir. Dans cette nouvelle normalité, SAS va continuer, plus que jamais, à améliorer le quotidien de chacun en permettant de fonder les décisions sur les données", a déclaré M. Boers. "La nomination de Jean-François Sebastian à la tête de la filiale française est l’étape naturelle dans une organisation #GreatPlaceToWork qui reconnaît les talents exceptionnels. Combinant une expérience éprouvée de 23 ans dans le secteur informatique et de 2 ans au poste de directeur commercial SAS France, un état d’esprit orienté création de valeur et une curiosité infinie, Jean-François va permettre à SAS France de se transformer et d'innover sur le marché en pleine croissance de l’analytique ".



SAS France est une filiale de SAS Institute Inc. dont le siège social est basé à Cary en Caroline du Nord. Le groupe, fondé en 1976 emploie près de 14 000 salariés et ses solutions sont installées sur plus de 83 000 sites dans le monde. SAS France pour sa part compte près de 250 collaborateurs.



« C’est avec enthousiasme que je prends cette fonction chez SAS, une entreprise qui évolue sur un marché particulièrement dynamique, » déclare Jean-François Sebastian. « L’analytique occupe une place capitale dans le développement des entreprises et des organisations. L’évolution des technologies et des usages va confirmer son importance : transformation numérique, Big Data, internet des objets, mobilité, dans des environnements Cloud … SAS dispose de solutions performantes et innovantes, d’une proximité avec ses clients qui permet de leur apporter les meilleures réponses à leurs besoins métiers, et de collaborateurs de talent ; Enfin c’est une entreprise qui fait le lien entre le monde de l’innovation et celui de l’industrialisation. C’est l’enjeu majeur de ces prochaines années pour nos clients. Je suis heureux de prendre ces nouvelles fonctions au sein de SAS France afin de contribuer à son succès. »