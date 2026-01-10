Klee Group s’implante en Belgique pour repenser l’accompagnement des transformations d’entreprises et d’institutions publiques, en s’appuyant sur l’IA et la Data

Alors qu’une étude du Massachusetts Institute of Technology estimait, en juillet 2025, que 95 % des entreprises ayant mis en place des projets d'IA n'obtenaient aucun retour sur investissement, ce développement stratégique a pour objectif d’aider les organisations à arbitrer et structurer leurs stratégies IA & Data, pour en faire des leviers de création de valeur mesurable et durable, tout en accélérant leur mise en œuvre dans un contexte international exigeant et en répondant aux enjeux majeurs de souveraineté numérique en Europe.



Une ambition européenne fondée sur le conseil, la data et la création de valeur



Première filiale internationale de la branche Service du groupe, créé en 1987, l’implantation belge illustre l’ambition du groupe d’accompagner les entreprises privées et les institutions publiques à un moment clé de leur transformation, marqué par l’essor de l’Intelligence Artificielle et de la Data. Cette nouvelle entité s’inscrit dans une démarche de conseil stratégique, visant à accompagner les organisations dans l’identification, la priorisation et la structuration de projets à forte valeur business, fondés sur une exploitation maîtrisée de la donnée et une gouvernance robuste, au service de l’IA.



La nouvelle entité IA & Data, qui accélère et complète les expertises métier et IA déjà existantes au sein du groupe, accompagnera les entreprises de bout en bout dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets liés à la gestion des données et à l’IA. Elle interviendra notamment sur des sujets structurants tels que les data platforms et le développement de solutions IA, sans imposer de technologies ou de solutions prédéfinies. Son approche est volontairement agnostique, guidée par un seul objectif : renforcer durablement le patrimoine de données des entreprises et générer une valeur concrète et mesurable pour les métiers.



Dans ce cadre, la donnée est considérée comme le socle fondamental de toute démarche IA et l’intelligence artificielle comme un accélérateur, et non pas une finalité en soi. Pour ce faire, elle est intégrée à chaque étape du parcours de conseil : de la compréhension des enjeux métier et de la valeur attendue, jusqu’à la conception et à l’implémentation des solutions, en passant par les arbitrages entre architectures, plateformes et trajectoires de déploiement réalistes.



« Pour les entreprises européennes, l’intelligence artificielle est désormais un enjeu de compétitivité et de souveraineté économique. L’Europe ne gagnera pas la course à l’IA par la seule régulation ou par des effets d’annonce, mais par sa capacité à orienter les investissements vers des cas d’usage à fort impact, fondés sur des données fiables et une gouvernance robuste. Reprendre l’avantage dans la course de l’IA suppose néanmoins une discipline d’exécution : arbitrer, mesurer la valeur créée et transformer l’IA en levier de performance durable pour les entreprises européennes. C’est précisément la mission que nous donnons à la nouvelle entité IA & Data, » explique Thibaud Viala, Directeur Général de Klee Group.



Nouvelle entité créatrice de valeur et d’emplois



L’ouverture de l'entité IA & Data s’accompagne de la création de 200 postes d'ici 2028, dont 65 en Belgique, démontrant que l’IA peut être créatrice d’emplois dans le secteur du conseil et de l’IT.



L’entité belge sera dirigée par un duo de Managing Partners, Thomas Dallemagne et Paul Kaisin, chacun s’appuyant sur plus de 25 ans d’expérience dans la gestion des données. Les deux profils apportent également une complémentarité précieuse, Paul Kaisin se spécialisant dans le conseil, et Thomas Dallemagne dans le déploiement des projets et dans le cloud.



Enfin, les équipes IA & Data pourront s'appuyer sur l’expertise et les infrastructures des équipes historiques de Klee Group, unies par une même vision, une même stratégie et une ambition commune : être pleinement au service du client et provoquer la prise de conscience de la nécessité de se réinventer.



« Rejoindre Klee Group, c’est avant tout faire le choix d’un conseil exigeant, centré sur la création de valeur et ancré dans la réalité des transformations que vivent aujourd’hui les entreprises. Avec cette nouvelle entité, nous voulons accompagner leurs réflexions stratégiques, structurer une gouvernance data alignée sur les métiers, et transformer l’IA et la Data en leviers de valeur durable pour l’organisation. Aux côtés de Thomas Dallemagne, je suis convaincu que cette approche permettra de lancer des projets utiles, durables et pleinement alignés avec les enjeux business de nos clients, » explique Paul Kaisin.



« Je rejoins cette initiative avec pour mission de transformer l’intelligence artificielle en levier stratégique concret, notamment grâce à la valorisation de la donnée. Avec Paul Kaisin, notre objectif est de structurer rapidement la nouvelle entité IA & Data pour identifier les cas d’usage à fort impact, piloter les investissements avec rigueur et créer une valeur durable pour les organisations, les entreprises et leurs clients, » ajoute Thomas Dallemagne.



« L’ouverture de notre première filiale en Belgique s’inscrit dans une stratégie réfléchie de développement de notre expertise. C’est un pays proche que nous connaissons déjà pour certains projets développés dans le secteur public, cette implantation représente ainsi une continuité naturelle de notre développement. Aujourd’hui, nous sommes ravis de réaliser ce projet grâce à l’excellente équipe d’experts reconnus dans la data qui développeront ce projet, » conclut Thibaud Viala.



Klee Group : les informations clés



Créé en 1987 par trois diplômés de l’Ecole Polytechnique (France), Thibaud Viala, Yves Weisselberger et Samir Khanfir, Klee Group réalise ainsi une nouvelle étape stratégique dans son développement, quatre ans après l’arrivée de la société d’investissement MBO+ en tant qu’actionnaire minoritaire de la branche Service.



Klee Group est un acteur indépendant historique de la transformation numérique en France, reconnu pour ses expertises dans les applications métier sur mesure. Ses références incluent des acteurs privés et publics de premier plan, à l'instar des entreprises Dalkia, Klépierre, Accor, Allianz ou Decathlon ou encore des Ministères Sociaux, du Ministère des Armées, de la Ville de Paris et de nombreux sites gouvernementaux tels que santé.fr. Klee Group promeut la vision d’un numérique européen et souverain.