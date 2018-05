Cognizant acquiert Hedera Consulting, cabinet belge spécialisé dans le conseil et l’analytique

Cognizant (Nasdaq: CTSH) a racheté le cabinet de conseil privé Hedera Consulting, spécialisé dans les services de conseil aux entreprises et de data analytics dans différents secteurs d'activités. Ce rachat renforce les capacités de Cognizant dans le domaine du conseil, de la connaissance business et de la transformation digitale pour les clients en Belgique et aux Pays-Bas. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.



Basé à Kontich, en Belgique, Hedera Consulting travaille avec des marques leaders dans différents secteurs d’activité. Les consultants et les data scientists d’Hedera sont spécialisés dans l’accompagnement des entreprises en matière de stratégie de croissance, d’innovation, de marketing, de ventes et de service client. Hedera Consulting fait désormais partie de la division Cognizant Consulting.

« Les entreprises les plus performantes sont celles qui réduisent le délai s’écoulant entre compréhension marché et l’action générée par cette compréhension », a déclaré Philip Lahey, associé chez Hedera Consulting. « En nous unissant à Cognizant, nous sommes encore mieux armés pour aider les clients à définir leur stratégie, transformer leur entreprise, disposer de meilleures connaissances et bénéficier d’un avantage compétitif sur des marchés hautement concurrentiels et en rapide mutation. Grâce à notre équipe commune forte et à l’association de notre expérience et de nos connaissances locales et du secteur, nos clients des marchés belge et néerlandais seront plus à même d’exploiter leurs données et de les valoriser pour façonner plus efficacement les produits, les services et les expériences qu’ils proposent. »



« Sur les marchés belge et néerlandais, les entreprises procèdent actuellement à une adaptation à l’ère numérique de leurs modèles opérationnels informatiques et métiers », a déclaré Santosh Thomas, President, Global Growth Markets, Cognizant. « Hedera Consulting renforce notre capacité à accompagner ces clients européens dans la création d’entreprises agiles et numériquement transformées, capables d’agir et de réagir à une grande quantité de données, afin de mieux comprendre leurs clients, de développer de nouveaux produits, d’innover et d’exploiter de nouvelles opportunités commerciales. »