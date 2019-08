Thierry Yadan rejoint MarkLogic pour développer les activités dans le secteur bancaire

MarkLogic Corporation, éditeur d’une plateforme de données permettant d’assurer et de simplifier l’intégration de tous types de données, annonce aujourd’hui la nomination de Thierry Yadan au poste de Sales Executive FSI. À ce poste, il a pour mission de développer les activités de MarkLogic dans le secteur de la banque. Il reporte directement à Stéphane Mahmoudi, Regional Sales Director de MarkLogic pour l’Europe du Sud.



Thierry Yadan apporte une grande expertise dans le monde du « Search en langage naturel » de l’indexation et de la recherche rapide de données structurées et non structurées. Il possède par ailleurs une grande connaissance du monde de l’intégration et de la gouvernance de données, au service des grandes entreprises du secteur bancaire.



Âgé de 48 ans Thierry Yadan possède 26 ans d’expérience dans le secteur des logiciels d’entreprise, parmi lesquels des solutions de content management, de moteurs de recherches sémantiques, d’intégrations et de gouvernances de données, d’échanges de flux de données sécurisés et pour finir des solutions collaboratives et marketing intégrant des composants d’intelligence artificielle. Avant de rejoindre MarkLogic, il a passé 11 années chez IBM dont 4 ans dédié au secteur bancaire, en tant que Sales Account Manager pour les solution d’intégration de données puis en tant que Sales Manager pour les solutions Websphere, Watson Customer & Talent et enfin Watson Customer Engagement, fonctions au sein desquelles il a été amené à gérer des équipes de vente. Il a également travaillé pour Software AG et Groupe Technologies SA. Thierry Yadan est notamment diplômé d’une formation « Business & Industry Insight » acquise au sein de la London Business School.