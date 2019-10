La nouvelle suite IBM Sterling Supply Chain vise un marché de 50 milliards de dollars en aidant ses clients à réduire leurs coûts, tout en simplifiant la gestion et l’optimisation de leur « Supply Chain »

IBM (NYSE: IBM) présente aujourd'hui une nouvelle suite « Supply Chain », s’appuyant sur l’IA IBM Watson, la Blockchain d’IBM et ouverte aux développeurs.

A une époque où la mondialisation rend les réseaux de fournisseurs de plus en plus complexes et vulnérables, IBM Sterling Supply Chain Suite permettra aux organisations de rendre leurs « Supply Chain » plus intelligentes, plus efficaces et plus aptes à prendre des décisions pour s’adapter aux perturbations ou aux opportunités potentielles.



Cette suite conçue sur les bases de Sterling B2B Network et de Sterling Order Management, solutions leaders sur le marché, permet aux fabricants, aux détaillants et à d’autres types d’entreprise d’intégrer des données critiques, des réseaux métiers et des processus de « Supply Chain » tout en tirant parti des avantages de technologies telles que l’IA IBM Watson, la Blockchain d’IBM et l’Internet des objets (IoT). Ces chaînes logistiques intelligentes et qui s’auto-corrigent sont conçues pour tirer les leçons de l'expérience, en créant une fiabilité, une transparence et une sécurité accrues tout en offrant de nouveaux avantages concurrentiels.