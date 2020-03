La nouvelle version de la plate-forme Appian accélère l'impact de l'automatisation dans l’entreprise

Appian (NASDAQ : APPN) a dévoilé la dernière version de sa plateforme d’automatisation low-code. La nouvelle version offre un impact commercial important grâce à une automatisation unifiée, flexible et rapide. Appian tient les rênes de l’automatisation des processus en entreprise et propose le coût total d’utilisation le plus bas du marché.

La valeur de l’automatisation low-code en entreprise se manifeste par une expérience client de qualité, des coûts moindres, une meilleure productivité, une qualité accrue ainsi que par une simplification de la gouvernance, des risques et de la conformité. Selon un récent rapport établi par Forrester, « une transformation numérique réussie doit reposer sur une base solide en matière d’automatisation des processus. La gouvernance de nombreuses technologies complémentaires, chacune servant un objectif distinct, est donc ainsi nécessaire. » (1)

• Une automatisation intégrale – Une orchestration des workflows sans friction (même en l’absence d’API) entre les employés, les bots et l'IA. La nouvelle plateforme, Appian RPA, complète par ailleurs l’étendu des capacités d'Appian en termes d’automatisation autour de l'intelligence artificielle (IA), l'automatisation des processus robotisés (RPA), le workflow, les règles de fonctionnement et le Case Management. Appliquer la bonne technologie d’automatisation au bon cas d’utilisation.

• Le traitement intelligent des documents (Intelligent Document Processing, IDP) – Appian étend les possibilités d’automatisation avec l'intelligence artificielle grâce au nouveau IDP d’Appian. Cet IDP est un accélérateur pré-construit qui utilise les services IA d’Appian pour la compréhension de documents prêts à l’emploi. Il s’appuie sur le Machine Learning et l’intelligence artificielle pour « lire » et extraire le texte et les données de manière précise et instantanée, sans qu’un quelconque effort manuel ou code sur mesure soit nécessaire. Il permet de traiter de grands volumes et de nombreux types de documents, d’automatiser rapidement les flux de documents et d’intervenir sur les données, le tout dans une interface simple.

• Une gouvernance performante – Appian dote désormais le Centre d'excellence en automatisation d'un cockpit intégré pour un contrôle total de la coordination des technologies d'automatisation des processus. Appian gère, contrôle et déploie de manière centralisée toutes les technologies d’automatisation au sein de l’organisation, dans un but de développement et d’augmentation des performances. Des tableaux de bord web et mobiles gèrent tous les processus d'automatisation et les exceptions. Sont inclus la programmation, l’exécution et le contrôle des robots d’Appian et des robots tiers, ainsi que leur intégration avec les employés et l’IA. Appian collecte, et gère les demandes d’automatisation de toute l’entreprise. Il permet également d’analyser l’impact et la valeur de la RPA et d’autres types d’automatisation déployés en production.

• Un DevOps amélioré – la nouvelle version d’Appian offre des dispositifs de protection intégrés supplémentaires facilitant les modifications et la maintenance des applications. La nouvelle fonction d’approbation des déploiements, Deployment Approval, réduit les frictions, les étapes manuelles et l'erreur humaine qui existent dans les méthodes de déploiement actuelles et fournit la gouvernance nécessaire pour adopter des déploiements automatisés pour les environnements contrôlés. Les nouveaux dispositifs de protection au niveau de la création d’objets et de l’évaluation de la sécurité ainsi que la possibilité de réutiliser les déploiements dans différents environnements font partie des nouvelles fonctionnalités proposées.

• Flexibilité – Appian facilite la vie des développeurs. Une fois créée, l’application fonctionne en natif comme prévu sur pratiquement tous les appareils. La dernière version d'Appian prend en charge Android Q et Apple iOS 13, ce qui garantit la compatibilité avec les dernières plates-formes pour tous les utilisateurs mobiles.



La dernière version d'Appian améliore l’architecture cloud grâce à un support étendu. La plateforme Appian fonctionne sur le cloud, sur site et dans des déploiements hybrides/virtuels, et respecte les normes industrielles locales, régionales et mondiales les plus strictes. La nouvelle offre Premier Plus Support propose des services d’assistance et une infrastructure uniques pour les clients ayant des déploiements Appian à grande échelle, des équipes réparties dans le monde entier et des exigences de conformité et d’audit de sécurité. Cette assistance comprend un ingénieur en chef Appian dédié, 24 interlocuteurs et un support 24h/24, 7j/7, 365 jours par an pour les problèmes critiques. Le client fait l’objet d’une attention particulière, afin de garantir que tous les besoins accrus en matière de conformité et d’audit de sécurité sont pleinement satisfaits.



Appian est le seul fournisseur reconnu par les analystes comme un leader dans les trois segments de l’automatisation low-code : l’automatisation des processus, le développement d’applications low-code et le Case Management (2). Appian est également le seul à garantir un déploiement en huit semaines grâce à la Garantie Appian.



Cette dernière version d'Appian sera disponible le 27 mars 2020. Des essais gratuits de la plateforme d'automatisation low-code d'Appian sont disponibles sur le site https://fr.appian.com/platform/free-trial/.



(1) Forrester, « Advance Process Automation By Keeping Automation Technologies In Their Own Lanes », nov. 2019

(2) Rapports de Gartner Magic Quadrant for iBPMS (2019), Magic Quadrant for Low-code App Dev MQ (2019), BPM-Platform-Based Case Management Frameworks Magic Quadrant (2017).