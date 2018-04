Le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et Mnubo joignent leurs forces afin d’accélérer l’adoption de l’Intelligence Artificielle chez les manufacturiers québécois

Le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») et Investissement Québec (IQ) annoncent leur participation dans la ronde de financement de 16,5 millions de dollars de Mnubo, aux côtés des investisseurs actuels Munich Re/HSB, le fonds transatlantique White Star Capital et McRock Capital. Ces investissements permettront au leader de l’analyse de données et de l’intelligence artificielle pour l’Internet des Objets (IdO) d'accroître l’accent sur la transformation numérique des manufacturiers québécois.



Le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et Mnubo joignent leurs forces afin d’accélérer l’adoption de l’Intelligence Artificielle



Au cours des dernières années, Montréal est devenu un véritable épicentre mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle, soutenu par d'importantes institutions de recherches, ainsi qu’un riche écosystème de start-ups qui continue à croître. Mnubo est un excellent exemple de ce momentum, ayant mis sur pied une équipe d'experts de calibre mondial en données d’équipements, ainsi qu’une plateforme logicielle unique qui aide les manufacturiers à transformer rapidement leurs données d'équipements connectés en indicateurs stratégiques de performance et d’utilisation. La technologie de Mnubo, déjà déployée chez plusieurs dizaines de clients au États-Unis, au Japon et en Europe, permet aux équipementiers de transformer leur modèle d’affaires, de créer de nouvelles sources de revenus et d'optimiser leurs coûts d’opération. Cette nouvelle ronde de financement pour Mnubo ne fait qu'amplifier la force du domaine de l'intelligence artificielle et de l’innovation technologique au Québec.



Alain Denis, vice-président principal, Innovation et Agroalimentaire au Fonds, explique que l’innovation doit être une priorité pour toutes les entreprises québécoises. « Mnubo a su se démarquer en tant que leader de la transformation numérique des manufacturiers sur la scène internationale. À travers ce partenariat, nous voulons encourager et faciliter les entreprises québécoises à connecter leurs produits. C’est justement pour de telles entreprises que le Fonds a créé Solunov, une nouvelle approche en matière de l’innovation », déclare-t-il.



Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d’Investissement Québec, explique : « Mnubo apporte une importante contribution au virage numérique que doivent prendre les entreprises d’ici, ce qui est une priorité stratégique pour Investissement Québec. Son offre permettra d’accélérer l’innovation au sein de notre industrie manufacturière, tout en contribuant au rayonnement international du Québec ».



Frédéric Bastien, co-fondateur et CEO de Mnubo, explique : « Nous sommes fiers de compter sur le soutien de ces deux institutions incontournables qui font un travail hors du commun pour soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation au Québec. Étant présent dans plus de 2,700 entreprises du Québec, et ayant mis sur pied le programme Solunov, qui aide à financer les projets d’innovation technologique, le Fonds de solidarité FTQ devient un partenaire très prometteur pour Mnubo. De plus, l’importante Initiative manufacturière d’Investissement Québec, dans laquelle je suis déjà fortement impliqué, apporte une contribution majeure dans la transformation des équipementiers québécois ».



Mnubo devrait créer une trentaine d’emplois au Québec au cours des deux prochaines années, dans des créneaux prometteurs tel que l’intelligence artificielle, les mathématiques appliquées, et l’Internet industriel des objets.