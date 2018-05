Le développement de l’Intelligence Artificielle freiné en Europe par un manque d’orientation stratégique

Malgré cela, seulement 25% des entreprises européennes interrogées considèrent l'IA comme stratégiquement importante et 11% ont mis en place une stratégie IA aujourd'hui

L’implication des cadres siégeant au conseil d'administration dans la mise en place de l'IA est importante. Cependant, cette dynamique ne s'est pas encore traduite en initiatives généralisées. Les entreprises risquent donc de passer à côté d’avantages stratégiques

Plus particulièrement, les entreprises de l’industrie identifient le potentiel d'une maintenance prédictive comme principal avantage de l'IA. Cette dernière mène à des opérations plus fluides, une plus grande adaptabilité de la production et une plus grande efficacité issue de l'automatisation.



Les importants avantages potentiels de l'Intelligence Artificielle (IA) sont actuellement freinés en Europe dû à un manque d'orientation stratégique. Les entreprises risquent ainsi de passer à côté des opportunités liées à l’utilisation de l’IA, selon une nouvelle étude co-publiée aujourd'hui par Fujitsu. Basés sur un rapport complet, ces résultats sont un réel guide pour les cadres, mettant en évidence les avantages de l'IA pour repenser les processus pilotés par des applications métier.