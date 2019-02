Le groupe genevois Maus Frères SA (Lacoste, Gant, Manor, etc.) choisit la solution de consolidation de Wolters Kluwer CCH Tagetik pour remplacer son système de consolidation actuel

Wolters Kluwer Tax & Accounting annonce aujourd’hui que Maus Frères SA, un groupe mondial basé à Genève, spécialisé dans la fabrication et la distribution, et célèbre pour ses marques phares telles que Lacoste, Gant, Manor, etc., a choisi la solution de consolidation de CCH Tagetik pour l'accompagner dans sa transformation financière et moderniser son processus de consolidation.



La gestion des « participations à l’entreprise et à des holdings » constitue une exigence essentielle du processus de consolidation de Maus Frères. CCH Tagetik s'est imposée comme la solution la plus souple et la plus fiable pour prendre en charge ces questions et palier les lacunes du système de consolidation que l'entreprise suisse utilisait précédemment.



Une phase de proof of concept dirigée par Satriun Group, partenaire spécialisé de CCH Tagetik, a été décisive dans ce choix. Des ateliers organisés avec le Département Consolidation ont en effet permis à CCH Tagetik de démontrer la capacité de la plateforme à gérer des consolidations légales et de management complexes, sans nécessiter de compétences en matière de script, d’ajustements mensuels ou de solutions de contournement. Grâce à CCH Tagetik, Maus Frères SA a bénéficié d’un environnement complet, convivial et évolutif, piloté par la Finance. Cela lui permet de gérer la consolidation de A à Z et de capitaliser sur les dernières technologies afin d’être à même d'innover à l’avenir.



« La reproduction et la simplification de nos processus intégrés de consolidation légale et de management, sans recourir à des scripts, à des paramètres codés en dur et à des personnalisations complexes, ont été des éléments déterminants dans la validation du choix de CCH Tagetik pour la consolidation et le reporting de notre groupe », a déclaré Guillaume Célestin, Directeur Finance et Contrôle de gestion, Maus Frères SA.



Pour confirmer la puissance de la Plateforme de Transformation Financière de CCH Tagetik en tant que solution unique et unifiée, Maus Frères SA a choisi CCH Tagetik non seulement pour le processus de consolidation, mais également pour l’élaboration budgétaire et la planification, notamment concernant un projet d’analyse et de planification immobilière en marge de sa nouvelle solution ERP (Enterprise Resource Planning). CCH Tagetik permet à Maus Frères SA de se recentrer sur sa stratégie avec une compréhension approfondie et un lien fiable entre données réelles et données budgétées.



« Nous sommes convaincus que la plateforme de transformation financière de CCH Tagetik permettra de moderniser sensiblement nos processus financiers », a déclaré Jean-Yves Bieri, directeur financier de Maus Frères SA.



« La solution CCH Tagetik pour la planification de nos opérations immobilières aidera mon département à économiser un temps précieux sur des tâches ne présentant aucune valeur ajoutée et à nous concentrer davantage sur notre cœur de métier », a déclaré Laurent Poffet, Directeur immobilier de Maus Frères SA.



« CCH Tagetik facilitera un rapprochement simplifié entre la planification budgétaire de nos projets de construction, qui sont longs et complexes, et nos résultats comptables annuels », a confirmé Camille Lachenal, Responsable Gestion de Projets & Constructions de Maus Frères SA.



« Nous sommes ravis d’accueillir Maus Frères au sein de notre clientèle suisse en pleine croissance, a déclaré Laurence Yvon, directrice des opérations de la division France de CCH Tagetik. Ce choix confirme la capacité de CCH Tagetik à gérer des processus complexes et permet aux grandes entreprises de répondre à leurs exigences actuelles et futures et de relever les défis de la Fonction Finance. »