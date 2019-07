Le métier de la Data, une véritable mine d'or pour les ingénieurs, un vrai casse-tête pour les recruteurs !

« Selon les données d'Hidden.market, environ 15% des profils recherchés par les startups, dans la tech et le numérique, concernent les métiers de la data. En effet, face à la quantité de données dont les entreprises disposent aujourd'hui, il est vital pour elles d'apprendre à les comprendre et à les exploiter.



Ainsi, la donnée – aussi appelée le pétrole du 21e siècle – est aujourd'hui une véritable mine d'or pour ces ingénieurs. La demande pour les data scientists, engineers et analysts est en croissance depuis le début de l'année. Convoité, un profil junior peut espérer un salaire de 45 000 € par an en moyenne ! Quant aux profils plus expérimentés, ils se voient attribuer des salaires pouvant atteindre, voire dépasser, les 100 000€ », explique Julien Bardey, associé chez Hidden.market.



Hidden.market permet d'accéder au « marché caché » des profils IT



Les entreprises doivent s'armer de nouveaux outils pour répondre aux besoins croissants de leurs entreprises. Avec 50% de candidats se disant « passifs » à l'inscription sur leur plate-forme, Hidden.market a trouvé la solution : solliciter les salariés déjà en poste, en leur offrant ses services de véritable « agent », à l'instar du monde du show-business.



« Sur ce marché de l'emploi très concurrentiel, le recruteur doit s'orienter vers des solutions novatrices. Hidden.market est aujourd'hui la seule plate-forme spécialisée dans le digital où 100% des entreprises ont recruté. Elle offre un processus de recrutement rapide et respectueux des deux parties prenantes (candidats et recruteurs). En permettant d'accéder à des profils inédits arrivant en flux tendu et de parler du salaire ou de projet de carrière en amont de tout rendez-vous, Hidden.market permet de résoudre enfin des difficultés de recrutement dans ces métiers d'avenir et d'offrir la meilleure expérience possible aux candidats » ajoute Julien Bardey.