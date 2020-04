Le salon Big Data Paris est reporté aux 14 et 15 septembre 2020, il se tiendra conjointement au salon AI Paris, Porte de Versailles

Après avoir envisagé plusieurs solutions de notre côté, nous avons décidé de décaler à la rentrée et d’allier nos efforts pour que BIG DATA PARIS ait lieu les 14 et 15 septembre 2020, Porte de Versailles, conjointement à un de nos autres salons phare : AI Paris, événement dédié à l'intelligence artificielle et à ses applications en entreprise.



En tant qu’organisateur de salons, nous souhaitons plus que tout continuer à favoriser la rencontre, les opportunités, enrichir et créer des débats autour des sujets qui animent nos communautés.



Nous concentrerons donc nos efforts pour faire vivre et maintenir cette proposition de manière responsable et avec toutes les mesures nécessaires pour que le salon puisse se dérouler dans les meilleures conditions.



Parmi elles, des marquages spécifiques de distanciation sociale des files d’attente susceptibles de se former, un système de comptage afin de contrôler la densité réglementaire en temps réel, la mise à disposition de masques et de gel hydroalcoolique à tous nos visiteurs et exposants ainsi qu’une désinfection quotidienne renforcée des lieux de passage.



Enfin, nous sommes conscients du bouleversement comportemental né de l’expérience que nous vivons actuellement. Nous avons donc décidé de compléter notre offre présentielle et allons proposer à nos participants un dispositif digital permettant de maintenir la rencontre entre les exposants et les visiteurs, d’échanger sur leurs besoins, mais également de pouvoir leur permettre d’accéder à un contenu de qualité en assistant à nos conférences en direct, le tout à distance.



Ensemble dans un contexte difficile pour tous, nous nous unissons plus que jamais aux côtés de nos exposants, sponsors, partenaires, prestataires et visiteurs pour faire vivre ce temps fort de la rentrée 2020.



Pour en savoir plus sur nos salons :



